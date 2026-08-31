Repara tu Deuda abre una nueva etapa en Girona; 53.054 euros exonerados con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Girona, 31 de agosto de 2026.- El recurso al crédito no siempre responde a gastos extraordinarios: en ocasiones se convierte en una forma de sostener el día a día cuando los ingresos no alcanzan. Así ocurrió con una mujer de Girona con 53.054 euros de deuda cuyo caso ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, despacho destacado en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La precariedad laboral y varios gastos que no podía aplazar fueron estrechando su economía hasta situarla en un escenario que ya no podía resolver por sus propios medios.

Los abogados del despacho explican: “Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó por tener épocas de inestabilidad laboral”, a lo que se sumó la necesidad de comprar un coche para poder acudir a un empleo que se encontraba lejos de su domicilio y al que no podía llegar en transporte público. Los letrados detallan que, cuando alcanzó una mayor estabilidad laboral, su sueldo tampoco bastaba para cubrir alimentación, alquiler, suministros y el resto de necesidades básicas.

Llegar a fin de mes se convirtió así en una dificultad recurrente. La mujer recurrió a créditos rápidos para pagar algunos de esos gastos y, más adelante, tuvo que afrontar problemas de salud sin disponer del dinero necesario, lo que la llevó a solicitar otro préstamo. También buscó mejorar su situación cambiando de empleo para aumentar sus ingresos. Lo consiguió, pero la nueva remuneración tampoco bastaba para atender simultáneamente sus gastos habituales y las deudas acumuladas.

Antes de llegar a la vía legal intentó alcanzar acuerdos de pago. Según detallan los letrados, las entidades se negaron a entrar en una negociación, por lo que esa alternativa no permitió aliviar un endeudamiento que ya superaba su capacidad económica.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una respuesta jurídica a situaciones de bloqueo como esta. Desde Repara tu Deuda Abogados explican que se trata de “una herramienta a disposición de particulares y autónomos que les ayuda a dejar atrás una situación económica complicada”. La exoneración puede tener además efectos que van más allá de la deuda, como abandonar los listados de morosidad y recuperar posteriormente el acceso a financiación.

La experiencia de otros clientes del despacho pone el foco precisamente en aspectos relevantes durante procesos de este tipo: el apoyo en momentos de preocupación, la paciencia, el trato humano, la orientación jurídica y la ayuda con la documentación. Algunas reseñas también destacan la tranquilidad que aporta sentirse acompañado mientras se espera la resolución judicial.

A ese seguimiento se suma MyRepara, la app que permite consultar el procedimiento, gestionar documentación y mantener el contacto con los especialistas.

Después de años en los que sus ingresos no lograban seguir el ritmo de sus gastos y obligaciones, la vecina de Girona podrá volver a mirar su economía desde otro punto de partida, esta vez sin el peso de una deuda que ya no podía sostener.

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