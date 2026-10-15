Repara tu Deuda ayuda a una mujer a cancelar 86.451 € en Vigo (Pontevedra, Galicia) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Vigo, 15 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que una mujer de Vigo (Pontevedra, Galicia) pueda afrontar una nueva etapa tras un procedimiento que ha culminado con la obtención de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) sobre una deuda de 86.451 euros.

Del divorcio a una economía que tuvo que sostener prácticamente sola

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, durante el matrimonio los gastos familiares eran compartidos. La pareja tenía un hijo y había solicitado créditos para afrontar las necesidades de la familia después de que el marido se quedara sin trabajo. Con anterioridad habían adquirido una vivienda que posteriormente tuvieron que rehipotecar.

El equilibrio cambió tras la separación. La mujer quedó a cargo de los pagos a los acreedores y de los gastos de su hijo. Su exmarido continuó durante un tiempo abonando mensualmente la parte de la hipoteca que le correspondía, pero después dejó de hacerlo y ella tuvo que asumir también ese compromiso.

Los letrados señalan que, con la pensión que percibía, se vio obligada a priorizar estos pagos, mientras apenas disponía de margen para atender sus necesidades esenciales y las de su hijo. Los cambios en los ingresos mensuales terminaron situándola en un estado de insolvencia que le impedía afrontar simultáneamente los gastos básicos y las obligaciones pendientes.

Una segunda oportunidad que amplía el horizonte frente al sobreendeudamiento

La Ley de Segunda Oportunidad contempla distintos efectos para quienes cumplen los requisitos legalmente establecidos. Entre ellos se encuentran la cancelación de las deudas que puedan ser exoneradas, los efectos correspondientes sobre los avalistas, la paralización de determinadas reclamaciones telefónicas, la suspensión de embargos en nómina cuando proceda y la posterior eliminación de los datos de ficheros de morosidad como ASNEF. Además, a principios de año cobró especial relevancia el avance de las posibilidades de exoneración de deuda pública, hasta ahora sometida a importantes limitaciones, siempre dentro de los requisitos y límites previstos legalmente.

Pero conocer las posibilidades de la ley es solo una parte del recorrido. Durante la tramitación, disponer de información sobre cada avance también ayuda a seguir un procedimiento que puede resultar complejo para quien lo atraviesa. Con ese objetivo, Repara tu Deuda cuenta con MyRepara, una aplicación desde la que los clientes pueden consultar la evolución de su expediente, aportar documentación y realizar consultas. La herramienta incorpora además funciones de inteligencia artificial, una comunidad para intercambiar experiencias y un canal SOS para solicitar asistencia ante situaciones urgentes, como embargos o comunicaciones judiciales.

En un caso como el de esta viguesa, la segunda oportunidad adquiere valor precisamente porque devuelve margen allí donde durante mucho tiempo apenas lo hubo. Poder reorganizar la economía pensando de nuevo en las necesidades propias y familiares abre una perspectiva distinta, en la que las decisiones dejan de estar condicionadas constantemente por las obligaciones pendientes. “Recuperar estabilidad también significa volver a decidir pensando en el mañana, y no únicamente en cómo llegar al final de cada mes”, concluyen los abogados de Repara tu Deuda.

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