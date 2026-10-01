Repara tu Deuda ayuda a una mujer de Osuna (Sevilla) a cancelar 23.472 € con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de octubre

La temporalidad laboral y los periodos sin prestación hicieron que la financiación destinada al alquiler y a los gastos diarios terminara acumulándose.

Una deuda difícil de pagar no siempre nace de un gran desembolso. A veces empieza cubriendo lo cotidiano y crece cuando los ingresos dejan de acompañar. Es lo que ocurrió a una mujer de Osuna, que ha obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) por 23.472 euros. Repara tu Deuda Abogados, principal despacho en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha tramitado su procedimiento.

Del alquiler a los créditos: cuando la temporalidad no daba tregua

Los abogados de Repara tu Deuda describen que “su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para cubrir gastos familiares, sobre todo, los de alquiler”. La afectada atravesaba una marcada inestabilidad laboral: los trabajos que encontraba eran temporales y se alternaban con etapas de desempleo.

En algunos de esos periodos tampoco recibía ninguna prestación. Desde el despacho explican que esa falta de continuidad en los ingresos la llevó a solicitar nuevos créditos para atender los gastos diarios. El desempleo se prolongó y llegó un momento en el que ya no disponía de capacidad económica suficiente para asumir simultáneamente las cuotas y sus necesidades básicas.

La financiación comenzó entonces a cubrir financiación anterior. La sucesión de nuevos créditos terminó formando una cadena que desembocó en insolvencia y sobreendeudamiento. En la actualidad, sus ingresos “apenas le permiten cubrir sus gastos más esenciales”.

Una ley que comienza por estudiar si cada historia tiene encaje

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para ofrecer una vía legal a particulares y autónomos en situación de insolvencia. Ese mismo año, en septiembre, nació Repara tu Deuda Abogados, especializado desde sus inicios en este mecanismo.

El trabajo comienza antes de acudir al procedimiento. El despacho realiza un análisis previo gratuito junto al interesado para comprobar si su situación cumple los requisitos exigidos y la deuda puede ser exonerada. Si considera que el caso no reúne las condiciones necesarias, se lo comunica para evitarle tiempo y gastos innecesarios.

Su actividad también alcanza la defensa de los consumidores, un terreno especialmente conectado con la forma en que una deuda puede crecer. No se trata únicamente de saber cuánto se debe, sino de revisar cómo se configuraron determinadas obligaciones. Por ello, el despacho analiza contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para comprobar la posible existencia de cláusulas abusivas.

Para esta afectada, la Segunda Oportunidad introduce algo que la temporalidad laboral le había negado durante años: margen. Cuando los ingresos dejan de ser previsibles, recuperar la capacidad de mirar hacia adelante también cuenta.

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