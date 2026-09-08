Repara tu Deuda ayuda a un vecino de Sabadell a cancelar 55.376,06 € tras perder su empleo

Tras perder su empleo, un vecino de Sabadell cancela 55.376,06 € con Repara tu Deuda y la Ley de 2ª Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de septiembre de 2026.-

Un despido durante la crisis de 2008 marcó el inicio de sus dificultades para hacer frente a los pagos

Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar 55.376,06 euros a un vecino de Sabadell que dejó de poder afrontar sus créditos después de perder su empleo. El caso tiene su origen en la crisis de 2008, cuando pasó de contar con un trabajo indefinido y unos ingresos regulares a depender de la prestación por desempleo.

Los abogados explican cómo un despido cambió por completo su economía

Los abogados de Repara tu Deuda describen un caso en el que la pérdida del empleo resultó determinante. El hombre trabajaba como vigilante de seguridad con contrato indefinido y cobraba aproximadamente 1.800 euros al mes. Sin embargo, en 2008 la empresa para la que trabajaba llevó a cabo un despido colectivo como consecuencia de la crisis y él fue uno de los afectados.

A partir de entonces, su economía dio un giro. Al pasar a cobrar el paro, sus recursos disminuyeron y el dinero disponible dejó de ser suficiente para mantenerse y continuar atendiendo los créditos que había solicitado. El sobreendeudamiento, unido al desempleo, acabó impidiéndole hacer frente a sus pagos corrientes hasta situarlo en un escenario de insolvencia.

La Segunda Oportunidad ante realidades económicas muy distintas

La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia. Quienes recurren a este mecanismo no responden a un único perfil, ya que las dificultades pueden aparecer por motivos laborales, empresariales, personales o familiares.

Entre los perfiles que pueden encontrarse en estas circunstancias están:

-Personas que han perdido su empleo o han sufrido un deterioro de sus condiciones laborales;

-Pequeños empresarios cuyos negocios o inversiones no tuvieron los resultados esperados;

-Particulares afectados por circunstancias personales o familiares adversas;

-Personas que avalaron a familiares y terminaron asumiendo las consecuencias económicas.

En este caso, fue un despido el que rompió la estabilidad que hasta entonces proporcionaban un contrato indefinido y un salario regular.

Seguir el procedimiento y conocer otras experiencias

Repara tu Deuda Abogados cuenta además con MyRepara, una aplicación para iOS y Android desde la que los clientes pueden consultar la evolución de su expediente, aportar documentación y comunicarse con los especialistas del despacho. La herramienta también dispone de una comunidad para compartir experiencias con otras personas que están siguiendo el procedimiento o que ya lo han finalizado.

Precisamente, las opiniones de los clientes muestran realidades cercanas a la vivida por este vecino de Sabadell. Algunos recuerdan haber llegado al despacho después de años arrastrando deudas y destacan la tranquilidad y el acompañamiento recibidos durante el proceso; otros ponen el acento en la paciencia necesaria hasta alcanzar la cancelación, testimonios que reflejan el valor de encontrar una salida legal cuando un imprevisto económico termina alterando una estabilidad que parecía asegurada.

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