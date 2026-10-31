Repara tu Deuda borra 26.363 € a una mujer en Madrid (Comunidad de Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Una decisión tomada con la intención de ayudar a otra persona puede acabar teniendo consecuencias inesperadas. Así le ocurrió a una mujer de Madrid (Comunidad de Madrid), que ha conseguido cancelar 26.363 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. La afectada, casada y con una hija, ha obtenido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) tras atravesar una situación económica agravada por distintos problemas de salud.

Una ayuda entre amigas que terminó convirtiéndose en una deuda difícil de afrontar

Nuestra clienta solicitó un préstamo para ayudar a una amiga que atravesaba una situación familiar complicada. Esta se comprometió a devolverle todo el dinero, pero desapareció y la dejó como única responsable del crédito. Así describen los abogados de Repara tu Deuda el origen de un endeudamiento que, con el tiempo, se volvió insostenible.

Los letrados explican que, pese a sus bajos ingresos, la mujer consiguió cumplir inicialmente con las cuotas. Sin embargo, hace aproximadamente dos años sufrió una insuficiencia cardíaca que redujo considerablemente sus ingresos. Posteriormente, le diagnosticaron herpes zóster en la espalda, una enfermedad que la obligó a cambiar de trabajo.

Ante la pérdida de capacidad económica, comenzó a solicitar nuevos créditos para pagar los anteriores y cubrir los gastos del hogar, incluidos los estudios de su hija. Aunque intentó mantenerse al corriente de sus obligaciones, la acumulación de cuotas pendientes y el aumento de los intereses terminaron por superar sus posibilidades.

Actualmente, su única fuente de ingresos es el salario que percibe, destinado íntegramente a las necesidades básicas de la familia.

La Ley de Segunda Oportunidad abre el camino hacia la estabilidad económica

Este mecanismo permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia obtener la cancelación de sus deudas legalmente exonerables. También puede favorecer el cese de las llamadas de reclamación por las obligaciones extinguidas, la suspensión de determinados embargos sobre la nómina y la eliminación de los datos correspondientes de ficheros de morosidad como ASNEF. La liberación de los avalistas, cuando existen, requiere un análisis independiente.

Para acogerse a la ley es necesario encontrarse en insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y aportar la documentación requerida. Además, deben cumplirse las restricciones legales relativas a determinadas condenas por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

La normativa también contempla la exoneración de determinadas deudas públicas, sujeta a los límites y condiciones aplicables. Por ello, el análisis individual de cada expediente resulta fundamental para conocer qué obligaciones pueden cancelarse.

Otra de las especializaciones de Repara tu Deuda Abogados es la defensa de los derechos de los consumidores. El despacho revisa contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones correspondientes.

Para esta mujer, la resolución supone dejar atrás las consecuencias económicas de un gesto de solidaridad que terminó complicándose por sus problemas de salud. Ahora puede centrarse en su bienestar y en las necesidades de su hija sin la presión de las deudas exoneradas. Desde Repara tu Deuda Abogados destacan el valor de este resultado: Su tranquilidad y la de su familia son ahora lo más importante.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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