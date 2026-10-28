Repara tu Deuda cancela 110.777 € a una mujer de Elche con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Elche, 28 de octubre de 2026.- 110.777 euros es la cantidad que ha conseguido dejar atrás una mujer de Elche (Alicante, Comunidad Valenciana) después de atravesar dificultades empresariales y familiares que terminaron comprometiendo su economía. Repara tu Deuda Abogados, el despacho pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en toda la geografía española, ha gestionado el procedimiento que le permite afrontar una nueva etapa sin las obligaciones exoneradas.

Entre las responsabilidades familiares y unos negocios que agravaron sus deudas

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el endeudamiento comenzó cuando la afectada solicitó financiación para realizar inversiones en un negocio. Posteriormente, su situación personal cambió de manera considerable tras separarse del padre de su hija, quien había sido condenado por malos tratos hacia ella.

Los letrados señalan que, con una menor a su cargo, tuvo que recurrir a nuevos créditos para afrontar el alquiler de la vivienda y los gastos cotidianos de su familia. Aquellas obligaciones se añadieron a las que ya mantenía por su actividad empresarial.

La situación se complicó todavía más cuando decidió ayudar a su hermano asumiendo la gerencia de varios establecimientos comerciales. Según explican los profesionales, la mala gestión de aquellos negocios por parte de su hermano llevó a la solicitud de nuevos préstamos que la afectada no pudo afrontar.

La acumulación de préstamos terminó llevándola a una situación de sobreendeudamiento. Actualmente, sus ingresos apenas le permiten cubrir los gastos más esenciales, sin margen suficiente para afrontar las cantidades pendientes.

Una segunda oportunidad para quienes necesitan recuperar su estabilidad

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para ofrecer una salida legal a particulares y autónomos que atraviesan situaciones de insolvencia. Entre los requisitos para acogerse a este mecanismo figuran actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y cumplir las condiciones legales relativas a determinados antecedentes penales, además de encontrarse en insolvencia actual o inminente.

Repara tu Deuda Abogados nació en septiembre de ese mismo año y fue el despacho pionero en acercar esta legislación a quienes desconocían cómo afrontar sus deudas. Desde entonces, ha conseguido superar los 454 millones de euros exonerados a personas procedentes de diferentes comunidades autónomas de España. La firma cuenta con un equipo joven de profesionales especializados que acompaña a sus clientes durante las distintas fases del procedimiento, estudiando las particularidades de cada situación económica.

Su actividad también comprende la defensa de los consumidores frente a posibles irregularidades en productos financieros. Para ello, sus abogados examinan contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas con el objetivo de identificar cláusulas abusivas, intereses usurarios o falta de transparencia y valorar las reclamaciones que correspondan.

Para esta mujer de Elche, la segunda oportunidad significa recuperar algo que las dificultades económicas habían puesto en riesgo: la capacidad de decidir sobre su propio futuro. Su caso demuestra que una etapa de insolvencia no tiene por qué convertirse en una condena permanente y que existen vías legales para volver a empezar.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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