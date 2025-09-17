Repara tu Deuda cancela 1.191.552 € en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

6 nuevos casos en Alicante (Comunidad Valenciana) gestionados por el despacho con resultado favorable a los concursados*

Alicante, 17 de septiembre de 2025.-*Repara tu Deuda Abogados,*despacho de abogados*líder en España en la*Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.191.552 euros en Alicante (Comunidad Valenciana). En un mes se han producido un total de 6 nuevos casos de exoneración de deuda mediante la aplicación de esta herramienta legal.

Según explican los abogados*de*Repara tu Deuda, las historias de algunos de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre de Alcoy, padre de un hijo, ha cancelado una deuda de 240.157 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir gastos familiares. Posteriormente, el deudor se divorció, con lo que solicitó de nuevo otros créditos para cubrir el alquiler y la mudanza. No consiguió devolver los importes pendientes.

2) 158.358 euros es la cantidad exonerada por una mujer de Dénia. En el año 2012, decidió darse de alta como autónoma para trabajar en la venta ambulante. Por ese motivo solicitó préstamos para así hacer frente a las compras a proveedores. Al hacer uso de esta línea abierta, los intereses iban aumentando hasta que llegó un momento en el que no pudo asumir los pagos. Intentó reestructurar las deudas, pero el banco no se lo permitió. Desgraciadamente, en el año 2017 sufrió un accidente de tráfico que le imposibilitó seguir trabajando y comenzó a recibir una pequeña pensión por invalidez. Al perder los ingresos de su actividad laboral, no le fue posible atender los gastos financieros debido al alto grado de endeudamiento.

3) 668.718 euros es la cantidad exonerada por un hombre, padre de dos hijos. Necesitó financiación para cubrir gastos de inversión en un negocio familiar. También solicitó otros préstamos para la compra de un local y una nave industrial. Posteriormente, y tras la crisis, la empresa dejó de funcionar y los bienes fueron embargados. En los años siguientes, aunque el deudor ha tenido trabajo, estos eran temporales y no le han permitido ponerse al día de los pagos. *

La Ley de Segunda Oportunidad*es la salida más eficiente para aquellas personas que se han endeudado, pero no pueden asumir los pagos pendientes. Desde que fuera aprobada en el año 2015, Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diferentes. Estas personas proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.**

El despacho está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por esta razón, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

