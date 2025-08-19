Repara tu Deuda cancela 136.610 euros en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda cancela 136.610 € en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Dos nuevos casos de cancelación de deuda gestionados por el despacho en Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 136.610 euros en Santa Cruz de Tenerife (Canarias). Se trata de dos nuevos casos de cancelación de deuda gestionados por el despacho en Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Un hombre ha conseguido cancelar 45.410 euros. La situación de insolvencia está motivada por el sobreendeudamiento. Todo empeoró cuando hace más de cuatro años perdió la vivienda. Había pedido varios préstamos que fue atendiendo puntualmente, pero llegó un momento en el que no le daba para pagar las cuotas adeudadas y llegar a final de mes. Se endeudó más hasta que le resultó insostenible.

2) Otro hombre, en este caso de San Cristóbal de La Laguna, ha sido el segundo exonerado a través de esta herramienta. Tras haber sufrido un divorcio, no pudo asumir las deudas contraídas. El importe total cancelado asciende a 91.200 euros.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de quedar liberados de sus deudas. Para que esto sea posible, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos imprescindibles. En líneas generales, es suficiente con que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, no ocultando bienes ni ingresos.

Desde sus inicios en septiembre de 2015 hasta la actualidad, el despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Cada día se continúan produciendo llamadas de personas interesadas en acogerse, cansadas de vivir ahogadas por sus deudas.

Además del mecanismo de segunda oportunidad, el despacho está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Es por esta razón que ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

