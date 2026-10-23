Repara tu Deuda cancela 15.454 € en Zaragoza (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

Una madre de dos hijos logra liberarse de las obligaciones económicas que arrastraba tras el cierre de un negocio y varios periodos de desempleo

15.454 euros es la cantidad que una mujer de Zaragoza (Aragón) ha conseguido cancelar gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en la tramitación de esta normativa en territorio español, ha gestionado el procedimiento que le ha permitido obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) y dejar atrás una situación de insolvencia agravada por las dificultades laborales y las responsabilidades familiares.

Un negocio desapareció, pero las deudas siguieron a su nombre

Los abogados de Repara tu Deuda explican que las dificultades económicas de la afectada comenzaron con la necesidad de financiar las deudas contraídas durante su etapa como autónoma. Su entonces pareja había abierto una sociedad que terminó desapareciendo, pero las obligaciones económicas permanecieron a nombre de ella. Como señalan los letrados, las deudas de dicha empresa cayeron sobre la deudora, dado que estaban a su nombre.

La situación era especialmente complicada porque tenía dos hijos a su cargo y debía atender tanto sus necesidades cotidianas como los pagos pendientes. A esta presión se sumaron varios periodos de desempleo que redujeron sus ingresos y los volvieron irregulares.

Los letrados detallan que, sin recursos suficientes para afrontar simultáneamente los créditos y los gastos familiares, recurrió a nuevos préstamos para cubrir la financiación anterior. La acumulación de compromisos terminó provocando una situación de insolvencia y sobreendeudamiento que sus ingresos ya no podían sostener.

La Ley de Segunda Oportunidad, introducida en España en 2015, ofrece una salida legal a particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones. Para beneficiarse de este mecanismo, es necesario encontrarse en insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y aportar la documentación requerida. También se examinan los antecedentes penales por determinados delitos socioeconómicos, dentro de los plazos y condiciones establecidos legalmente.

Antes de iniciar el procedimiento, Repara tu Deuda Abogados realiza un estudio de viabilidad para analizar la situación económica del interesado y comprobar si reúne las condiciones necesarias para acogerse a la normativa. Esta evaluación permite conocer las posibilidades del caso y orientar los siguientes pasos.

El despacho dispone además de MyRepara, una aplicación para Android e iOS que facilita el seguimiento del procedimiento, la comunicación y las reuniones con sus profesionales, así como el intercambio de experiencias sobre la satisfacción con el servicio. Su tecnología también contribuye a reducir los costes de gestión.

Para esta mujer de Zaragoza, la resolución abre una etapa en la que el esfuerzo diario puede dirigirse hacia el bienestar de su familia, en lugar de quedar condicionado por obligaciones imposibles de asumir. Su experiencia demuestra la importancia de acudir a un despacho especializado: conocer las alternativas legales puede ser el primer paso para recuperar la estabilidad y construir un nuevo comienzo financiero.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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