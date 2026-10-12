Repara tu Deuda cancela 15.518 € a un hombre en Málaga (Andalucía) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de octubre de 2026.-

15.518 euros es la deuda que un hombre de Málaga (Málaga, Andalucía) ha conseguido dejar atrás mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en España en la aplicación de esta normativa, ha gestionado un procedimiento cuyo origen se encuentra en una realidad cotidiana: unos ingresos que resultaban insuficientes para atender todas las necesidades básicas de su entorno familiar.

Una nómina que no alcanzaba para cubrir las necesidades de toda la familia

Los abogados de Repara tu Deuda explican que “el deudor tuvo que solicitar diversos créditos para afrontar los gastos de su familia”, ya que su nómina no era suficiente para cubrir todas las necesidades básicas y esenciales.

Según detallan los profesionales de la firma, entre esas responsabilidades económicas se encontraban los gastos de sus hijos y de su pareja, así como los de la hija de esta y otros familiares. Ante la imposibilidad de cubrirlos únicamente con sus ingresos, recurrió a diferentes créditos. La situación terminó derivando en un estado de insolvencia que se mantiene actualmente, al no disponer de capacidad económica para hacer frente al pasivo acumulado.

Una segunda oportunidad para recuperar margen económico

La Ley de Segunda Oportunidad contempla diferentes beneficios para quienes reúnen las condiciones necesarias para acogerse al mecanismo. Entre ellos se encuentran la cancelación de las deudas, los efectos que legalmente puedan corresponder sobre los avalistas, la paralización de determinadas reclamaciones telefónicas, la suspensión de embargos en nómina cuando proceda y la eliminación de los datos de ficheros de morosidad como ASNEF una vez cumplidas las condiciones correspondientes.

Para ser beneficiario de este mecanismo es necesario cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando toda la documentación requerida.

El trabajo de Repara tu Deuda también alcanza otro ámbito estrechamente relacionado con las finanzas personales: la defensa de los derechos de los consumidores. La firma analiza contratos suscritos con bancos y entidades financieras con el objetivo de detectar posibles cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Más allá del procedimiento jurídico, este caso pone el foco en un aspecto esencial de cualquier economía doméstica: encontrar un equilibrio entre las responsabilidades familiares y los recursos realmente disponibles. La segunda oportunidad permite precisamente establecer un punto de partida desde el que volver a ordenar las finanzas con una perspectiva sostenible y evitar que la falta de margen económico se convierta en una situación permanente.

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