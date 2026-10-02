Repara tu Deuda cancela 156.760 € en L’Hospitalet (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La subida de las cuotas hipotecarias terminó en la ejecución y subasta de la vivienda, dejando además obligaciones que ya resultaban imposibles de asumir.

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 2 de octubre de 2026.- Una vivienda puede perderse y, aun así, la deuda permanecer. Así ocurrió en L’Hospitalet de Llobregat, donde, tras la subasta de una vivienda, sus propietarios continuaron arrastrando una deuda imposible de afrontar. Repara tu Deuda Abogados, despacho de máxima referencia en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha tramitado el procedimiento que ha permitido obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

De una hipoteca asumible a una deuda que sobrevivió a la vivienda

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el origen de la insolvencia se encuentra en un préstamo hipotecario solicitado para adquirir una propiedad. A este compromiso se sumó el uso de tarjetas de crédito para comprar mobiliario, electrodomésticos y materiales de reforma.

El préstamo se había pactado a un tipo de interés variable. El incremento progresivo de las cuotas mensuales terminó superando la capacidad económica de los deudores, cuyos ingresos ya no bastaban para responder a los pagos. La situación desembocó finalmente en la ejecución y posterior subasta de la vivienda.

Sin embargo, perder el inmueble no puso fin al endeudamiento. Quedó un remanente pendiente que, unido a otras obligaciones económicas, resultaba imposible de afrontar con los ingresos actuales.

Situaciones como esta ayudan a entender el principio que inspira este mecanismo legal. La Ley de Segunda Oportunidad tiene como antecedente el concepto estadounidense del Fresh Start, concebido para que una situación de insolvencia no condicione indefinidamente el futuro económico de una persona. En España pueden recurrir a esta herramienta particulares y autónomos con circunstancias muy diferentes: empresarios cuyos negocios no dieron los resultados esperados, personas afectadas por dificultades laborales, víctimas de engaños o padres que avalaron a sus hijos para adquirir una vivienda, entre otros perfiles.

Una segunda oportunidad que mira también al día después

Resolver jurídicamente las deudas puede marcar un cambio decisivo, aunque recuperar la estabilidad financiera plantea un reto posterior. Sobre esa idea se articula el Programa Vida Nueva sin Deudas, impulsado por Grupo Repara. La iniciativa combina la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad y la defensa jurídica especializada de Repara tu Deuda Abogados con diagnóstico financiero, estrategia personalizada, acompañamiento continuo y un plan de estabilidad posterior.

Esta visión enlaza con otra de las especializaciones del despacho: la defensa de los derechos de los consumidores. Su equipo analiza contratos suscritos con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen posibles cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Con el procedimiento resuelto, los afectados tienen ahora la posibilidad de reorganizar su economía sin que las dificultades del pasado sigan condicionando sus decisiones. La Segunda Oportunidad abre así un horizonte diferente: recuperar estabilidad, volver a hacer planes y avanzar con mayor tranquilidad.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652