Repara tu Deuda cancela 188.123 € en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad

Se trata de un matrimonio y dos mujeres que han conseguido la cancelación de sus deudas

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 188.123 euros en Ciudad Real (Castilla-La Mancha). Se trata de cuatro personas que han conseguido la cancelación de su deuda a través de este mecanismo.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) 39.795 euros es la cantidad exonerada por un matrimonio. Él trabajaba como transportista con una remuneración que les permitía tener una buena situación económica. Por esta razón, decidieron solicitar un crédito para la compra de la que sería su vivienda habitual. Por desgracia, la empresa entró en suspensión de pagos, dejando varias nóminas por abonar. Más tarde, ante su inestabilidad laboral y el desempleo temporal de su mujer, ella decidió darse de alta como autónoma y solicitar un préstamo personal. Vio que se traspasaba un centro de estética y peluquería y emprendió. Meses después empezó a notar los estragos causados por la crisis económica generalizada del momento y pidió más créditos para sufragar los gastos del negocio. Finalmente, no tuvo más remedio que cerrarlo. El marido, tras varios años de inestabilidad laboral, consiguió un empleo como transportista que les dotó de cierta estabilidad económica y pudieron volver a hacer frente a la devolución de sus créditos. No obstante, a los pocos meses, se les estropeó el motor del vehículo y se vieron obligados a solicitar un nuevo crédito para hacer frente a la reparación. De esta manera, el nivel de deuda acumulado con el paso de los años, que ha ido creciendo más como consecuencia de los intereses, ha provocado que hayan priorizado los gastos más básicos.

2) Otra mujer ha cancelado 71.335 euros. Su insolvencia se originó cuando se quedó embarazada de sus dos hijos. Su exmarido le propuso pedir una excedencia de cinco años en la cadena de supermercados en la que trabajaba para así poder cuidarlos y a ella le pareció bien. Por un tiempo no hubo problema alguno, pero poco a poco su relación matrimonial comenzó a empeorar. Él dejó de contribuir en los gastos de la familia y ella se vio en la necesidad de solicitar préstamos para pagar las cuotas de la hipoteca y los gastos de necesidades básicas. Finalmente, decidió divorciarse y reincorporarse. Además, se mudó a otra casa y alquiló la suya. Sin embargo, sus inquilinos no pagaban regularmente la renta del alquiler y ello le suponía gastos y pérdidas. La concursada se había endeudado mucho por su situación precaria y, con dos hijos sin la ayuda del padre, no logró que los bancos le redujeran las cuotas. Los intereses de demora se habían aplicado y, para ponerse al corriente con las cuotas, le pedían adelantar cantidades imposibles de asumir.

3) En el tercer caso el importe exonerado por una mujer es de 76.993 euros. Necesitó financiación para cubrir los gastos de abogado para su divorcio. A ello se le añade la situación de desempleo, a la par que los gastos derivados de la custodia de sus hijos. Posteriormente, y debido a la falta de pago de la hipoteca sobre la vivienda de la que era titular, la entidad financiera procedió a la ejecución, quedando un remanente hipotecario. Desafortunadamente, sufrió un accidente que le llevó a tener que someterse a una operación y posterior recuperación.

La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta jurídica que permite la cancelación de las deudas contraídas inasumibles. Está dirigida a ofrecer una segunda vida real a aquellas personas que han hecho todos los esfuerzos posibles por devolver sus deudas. Cuando se informan acerca de la posibilidad de alternativas. es cuando descubren el mecanismo de segunda oportunidad.

Los profesionales del despacho analizan cada uno de los casos de forma previa para ver si se trata de un perfil de persona con una deuda exonerable. Desde el inicio de su labor en septiembre de 2015 hasta la fecha, Repara tu Deuda Abogados ha logrado cancelar 360 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

