Repara tu Deuda cancela 219.630 € a un padre en Palma de Mallorca (Islas Baleares) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Islas Baleares, 16 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho por excelencia en España especializado en la tramitación e implementación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) de un vecino de Palma de Mallorca (Baleares, Islas Baleares). El afectado, divorciado y con hijas a su cargo, acumulaba 219.630 euros que ya no podía asumir con sus ingresos.

Una hipoteca cada vez más exigente abrió el camino al sobreendeudamiento

“La cuota de la hipoteca, con la subida del euríbor, era muy elevada”, explican los abogados de Repara tu Deuda al situar el origen de la insolvencia. El afectado necesitó financiación para atender los gastos ordinarios y mantener a sus hijas, pero la presión económica no desapareció. Con el tiempo solicitó nuevos préstamos para pagar los anteriores.

El divorcio terminó por hacer insostenible ese equilibrio. Como señalan los letrados, tuvo que “hacerse cargo de todos los gastos con una única nómina”. La acumulación de compromisos económicos superó así su capacidad de pago hasta conducirlo a una situación de insolvencia.

Casos como este explican la finalidad de la Ley de Segunda Oportunidad, cuyo antecedente se encuentra en mecanismos como el Fresh Start estadounidense. En España comenzó a aplicarse en 2015 para ofrecer a particulares y autónomos insolventes una vía legal que les permita afrontar deudas que ya no pueden pagar. Cuando se cumplen los requisitos, el procedimiento puede culminar con el EPI y la consiguiente exoneración de las obligaciones afectadas por la resolución.

Especialización jurídica más allá de la cancelación de deudas

Repara tu Deuda inició su actividad precisamente en 2015 y ha centrado su trayectoria en este mecanismo. Actualmente supera los 154.000 clientes y los 454 millones de euros cancelados, cifras que reflejan el alcance adquirido por su especialización en la Ley de Segunda Oportunidad.

Su actividad jurídica también alcanza la defensa de los derechos de los consumidores. Esta vertiente cobra especial sentido cuando detrás del endeudamiento existen contratos cuyas condiciones merecen ser revisadas. Los profesionales analizan la documentación suscrita con bancos y financieras para detectar posibles cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito y revolving, minicréditos, préstamos o hipotecas. De este modo, el análisis no se limita a la situación de insolvencia, sino que también presta atención al origen y las condiciones de determinadas obligaciones.

Para este padre, la segunda oportunidad llega después de una etapa en la que cada intento por sostener las obligaciones económicas reducía todavía más su margen. La resolución obtenida permite ahora cambiar esa dinámica: la nómina puede volver a estar vinculada a las necesidades de su vida cotidiana y de su familia, en lugar de quedar condicionada por una deuda que había terminado siendo imposible de asumir.

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