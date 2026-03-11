Repara tu Deuda cancela 237.238€ en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu deuda abogados

Madrid, 11 de marzo

Una mujer y un hombre han quedado exonerados de sus deudas mediante la aplicación de este mecanismo

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, dos personas han obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 237.238 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, sus historias son las siguientes:

1) Una mujer de Magón ha cancelado una deuda de 204.945 euros. Su estado de insolvencia se originó cuando la deudora decidió abrir un salón de belleza propio. Invirtió mucho dinero en ello y solicitó algunos préstamos. Con el paso del tiempo, no logró los beneficios económicos esperados, por lo que su situación financiera se vio afectada. Tenía grandes dificultades para pagar las deudas. Por esta razón, solicitó nuevos préstamos para poder saldar los anteriores. Toda esta situación empeoró más debido a la llegada de la pandemia del COVID-19, que llevó a la concursada a una insostenible situación de sobreendeudamiento.

2) Un hombre ha cancelado 32.293 euros. El deudor requirió los préstamos para sus gastos ordinarios. Sin embargo, en el año 2017, solicitó una incapacidad temporal. Sus ingresos se vieron drásticamente reducidos y tuvo que solicitar otros préstamos para pagar los anteriores. Finalmente, la situación se volvió insostenible. Se vio obligado a dejar de pagar los créditos solicitados para hacer frente a los gastos más básicos.

Aprobada hace más de 100 años en Estados Unidos, la Ley de Segunda Oportunidad es la salida más eficiente para que personas en estado de insolvencia puedan empezar una nueva vida financiera. A España llegó en el año 2015. Si bien inicialmente existían muchas dudas acerca de su aplicación práctica, la realidad se ha ido imponiendo y ya es el mecanismo de cancelación de deudas habitual de particulares y autónomos. La difusión de los casos que se han producido ha supuesto un impulso a la hora de que más personas quieran acogerse.

Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre del mismo año 2015. Su experiencia ha ayudado a miles de particulares y autónomos que no sabían dónde acudir para empezar una nueva vida desde cero. Desde sus principios hasta estos momentos, el despacho ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

