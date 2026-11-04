Repara tu Deuda cancela 23.776 € a una mujer en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La alternancia de contratos temporales y períodos de desempleo terminó por hacer insostenible el préstamo que había solicitado para comprar un vehículo necesario para trabajar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.- Tener trabajo no siempre significa contar con la seguridad económica necesaria para afrontar los compromisos adquiridos. La falta de continuidad laboral puede convertir una inversión imprescindible en una obligación imposible de sostener. Esta realidad se refleja en el caso de una vecina de Madrid (Comunidad de Madrid) que ha conseguido la cancelación de 23.776 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. La afectada ha obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), mecanismo que permite liberarse de las obligaciones legalmente exonerables.

Un vehículo imprescindible frente a unos ingresos imprevisibles

La financiación se destinó a una necesidad vinculada al trabajo, pero la falta de estabilidad laboral acabó haciendo imposible mantener los pagos, explican los abogados de Repara tu Deuda. Según detallan, la afectada solicitó un préstamo para adquirir un vehículo con el que desplazarse a su puesto de trabajo. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por contratos temporales que se alternaban con períodos de desempleo, de modo que sus ingresos variaban constantemente y dificultaban el cumplimiento de las cuotas.

Esta irregularidad terminó debilitando su economía hasta situarla en un escenario de sobreendeudamiento. Los profesionales señalan que, pese a disponer actualmente de ingresos, estos apenas le permiten atender los gastos esenciales, sin margen suficiente para responder a las obligaciones pendientes.

El derecho a recomenzar cuando las cuentas ya no salen

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos insolventes la posibilidad de liberarse de las deudas legalmente exonerables, siempre que cumplan determinados requisitos. Entre ellos destacan encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y cumplir las condiciones relativas a antecedentes por delitos socioeconómicos.

Su aplicación alcanza perfiles muy diversos: pequeños empresarios cuyas inversiones fracasaron, personas desempleadas, trabajadores con empleos inestables, afectados por problemas de salud y particulares que han sufrido engaños. Todos comparten la dificultad de afrontar compromisos económicos que han superado su capacidad de pago.

Menos gestiones para quienes necesitan recuperar el control

Repara tu Deuda Abogados dispone de MyRepara, una aplicación para Android e iOS que permite seguir la evolución del expediente, mantener reuniones con los especialistas y compartir experiencias con otros clientes. Esta herramienta contribuye a reducir costes y desplazamientos, mientras el equipo jurídico facilita la recopilación y tramitación de documentos para evitar que las gestiones se conviertan en una preocupación añadida. El objetivo es que el cliente pueda despedirse de sus deudas sin tener que asumir por su cuenta una carga de papeleo que complique todavía más su situación.

En el caso de esta vecina de Madrid, la exoneración pone fin a una obligación que había terminado por absorber sus recursos disponibles. El vehículo seguirá siendo una herramienta para trabajar, pero su financiación ya no determinará cuánto puede avanzar.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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