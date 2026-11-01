Repara tu Deuda cancela 25.456 € con la Ley de Segunda Oportunidad en Madrid - Repara tu Deuda

De la formación profesional al emprendimiento, una cadena de dificultades económicas que encontró solución legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.- 25.456 euros es la cantidad que ha conseguido cancelar un hombre de Madrid (Comunidad de Madrid) mediante la Ley de Segunda Oportunidad. El procedimiento ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, el despacho por excelencia en España en la tramitación de este recurso legal. La resolución le ha permitido obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) después de varios años intentando mejorar sus ingresos sin lograr superar el endeudamiento acumulado.

Los esfuerzos por progresar profesionalmente acabaron aumentando sus obligaciones económicas

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el afectado comenzó a endeudarse cuando solicitó financiación para pagar matrículas de estudios de especialización. Su propósito era ampliar sus conocimientos y acceder a mejores oportunidades laborales. También necesitó otro préstamo para comprar un vehículo con el que desplazarse al trabajo.

Sin embargo, el automóvil sufrió una avería irreparable y tuvo que darlo de baja, aunque las obligaciones derivadas de su adquisición continuaban pendientes. Lejos de abandonar sus esfuerzos por mejorar su economía, decidió emprender un proyecto por cuenta propia para obtener ingresos adicionales.

El negocio no dio los resultados que esperaba y tuvo que cerrarlo, señalan desde el despacho. Mientras intentaba cumplir con sus acreedores, los intereses seguían aumentando, haciendo cada vez más difícil reducir el importe pendiente.

Posteriormente, atravesó una etapa de inestabilidad laboral y necesitó recurrir nuevamente al crédito para afrontar el alquiler, los suministros, la alimentación y otros gastos esenciales. Esta situación terminó por comprometer su capacidad de pago.

En junio de 2024 consiguió un empleo que mantiene actualmente. Aunque recuperó cierta estabilidad, sus ingresos no eran suficientes para atender las cuotas acumuladas, por lo que permanecía en una situación de insolvencia.

Una herramienta legal que permite recuperar la estabilidad financiera

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015. Aunque en sus comienzos existían dudas sobre su aplicación práctica, con el tiempo se ha consolidado como un mecanismo habitual para que particulares y autónomos insolventes puedan solicitar la cancelación de sus deudas. La difusión de resoluciones favorables ha contribuido a que más personas conozcan esta posibilidad y se interesen por sus requisitos.

Repara tu Deuda Abogados, que comenzó su actividad en septiembre de 2015, ha acompañado esta evolución con la incorporación de herramientas que facilitan la gestión de los expedientes. Entre ellas destaca MyRepara, su aplicación para Android e iOS, que permite a los clientes compartir sus experiencias, conocer el grado de satisfacción con el servicio y mantener reuniones con los profesionales del despacho. El uso de esta tecnología también contribuye a reducir los costes del procedimiento y a hacer más accesible el seguimiento de cada caso.

La experiencia de este madrileño demuestra que formarse, trabajar y emprender no siempre basta para superar una deuda que continúa creciendo. Su caso ofrece un mensaje esperanzador para quienes atraviesan circunstancias similares: cuando los ingresos no alcanzan para salir del sobreendeudamiento, todavía puede existir una vía legal para empezar de nuevo.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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