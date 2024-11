Repara tu Deuda cancela 30.000 € en Castellón (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada se endeudó para ayudar en los gastos derivados de la enfermedad de su madre

Madrid, 11 de noviembre de 2024.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer de Castellón (Comunidad Valenciana) una deuda que ascendía a 30.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para poder sufragar los costes que acarreó la enfermedad que padecía su madre, con quien convivía (silla de ruedas, cama adaptada, etc.). Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, al fallecer su madre, ya no contaba con su apoyo económico, por lo que con su baja pensión no pudo cubrir los préstamos y sus gastos básicos”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Castellón (Comunidad Valenciana) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de las deudas contraídas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor de ayuda legal a personas en estado de sobreendeudamiento en septiembre del año 2015. Se trata del mismo año en el que se aprobó la puesta en marcha de la Ley de la Segunda Oportunidad por parte del Parlamento de España. Esta experiencia ha llevado al despacho a tener un claro liderazgo en la aplicación de esta herramienta al haber superado ya la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, adaptando siempre los honorarios en función de la capacidad económica del cliente. “Nunca solicitamos una provisión de fondos a nuestros clientes. Creemos que están pasando un bache tan duro que hemos de facilitarle el proceso todo lo que esté a nuestro alcance”, explican los abogados.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: autónomos que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas que sufren algún tipo de complicación laboral o de salud, particulares que han sido víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para comprar una vivienda, divorciados que han comprobado el aumento de gastos por su nueva situación, etc.

Por otro lado, el despacho está especializado en defender los derechos de los consumidores. Así, entre sus servicios también se encuentra el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción: Responsable de prensa

Teléfono de contacto: 655956735