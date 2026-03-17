Repara tu Deuda cancela 30.786 € en Guadalajara (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de marzo de 2026.-

El matrimonio exonerado no pudo asumir los gastos familiares y de la propia hipoteca con sus salarios

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Guadalajara (Castilla-La Mancha). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un matrimonio ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo importe ascendía a 30.786 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su situación de insolvencia se produjo como consecuencia del sobreendeudamiento provocado por los gastos de la hipoteca de la casa y la manutención. Los gastos mensuales que tenían eran superiores a los ingresos obtenidos. Sus salarios no eran suficientes para los costes familiares, de escolaridad, alimentación y otros básicos. Por esta misma razón, no tuvieron más remedio que acogerse al mecanismo de cancelación de deudas de particulares y autónomos”.

Tal como recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España dio luz verde a la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad después de la Recomendación por parte de la Comisión Europea de poner en marcha una herramienta eficiente para particulares y autónomos. Fue en el año 2015, con el objetivo de ofrecer una salida a personas que se encuentran sufriendo un estado de sobreendeudamiento y no pueden hacer frente a los pagos pendientes”.

Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho en España en aplicar la Ley de Segunda Oportunidad. Fundado en septiembre de 2015, su labor de ayuda a estas personas ha supuesto un verdadero revulsivo a las vidas de tantos ciudadanos angustiados por sus deudas. Hay que señalar que, en todo este tiempo, el despacho ha logrado rebasar ya la cantidad de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas del país.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan reactivarse en la economía en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre sufriendo un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento.

Repara tu Deuda abogados dispone de una aplicación para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Esta tecnología avanzada permite la reducción de los costes del procedimiento, compartir experiencia con otros clientes sobre el grado de satisfacción del servicio recibido y mantener reuniones con los profesionales del despacho.

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