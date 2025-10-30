Repara tu Deuda cancela 320.259 € en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

9 nuevos casos de exoneración de deudas en Alicante (Comunidad Valenciana) en tan solo dos meses

Alicante, 30 de octubre de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 320.259 euros de deuda en Alicante (Comunidad Valenciana) en tan solo dos meses. Se trata de 9 nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias más destacadas son las siguientes:

1) Un matrimonio de Orihuela ha cancelado 320.259 euros. Su estado de insolvencia se originó debido a que la facturación de su empresa descendió. Por este motivo, requirieron de financiación para la inversión en publicidad, habilitación del local, mejora del servicio a sus clientes, etc. También tuvieron que pedir préstamos para hacer frente a cuotas impagadas. Los ingresos generados en conjunto continúan siendo insuficientes.

2) De Almoradí es una mujer que ha quedado exonerada de una deuda de 20.830 euros. Necesitó financiación para cubrir todos los gastos derivados del alquiler de una vivienda (fianza, renta y acondicionamiento del hogar). Su economía se vio gravemente afectada debido a la inestabilidad laboral, ya que todos los trabajos que conseguía eran de duración determinada y, posteriormente, perdió su trabajo.

3) Un vecino de Jávea ha dicho adiós a un importe pendiente de pago de 74.365 euros. Necesitó financiación para los gastos de inversión en un bar. También solicitó otro préstamo para la reforma del local y adecuación a la actividad. Tras unos años en funcionamiento con la ayuda de sus padres, al padre del deudor le diagnosticaron un cáncer. A partir de la pandemia, el negocio no generaba rentabilidad, con lo que se vio en la necesidad de cerrarlo tras un intento fallido de traspasarlo. Posteriormente, el deudor encontró otros puestos de trabajo, pero eran temporales y a tiempo parcial.

4) En San Juan de Alicante un hombre ha quedado exonerado de una deuda de 20.878 euros. Su estado de insolvencia se originó para cubrir los gastos de su divorcio. Los gastos eran compartidos y, tras el divorcio, todos los pagos los debió de asumir el deudor. A esto se le añade la pérdida de trabajo, con lo que tuvo que solicitar nuevos créditos. Su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada hace más de cien años en Estados Unidos. A España llegó en el año 2015 con vistas a ofrecer una salida a todos aquellos particulares y autónomos que no pueden asumir las deudas. Desde septiembre del mismo año 2015, el despacho de abogados ha logrado alcanzar la cantidad de 360 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Para poder acogerse a este mecanismo, la persona debe cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado actué de buena fe, ofreciendo toda la documentación que acredite su imposibilidad de pago, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia.



