Repara tu Deuda cancela 347.644 € en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

El exonerado puso en marcha una empresa de construcción que se vio obligado a cerrar

Madrid, 09 de enero de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Ciudad Real (Castilla-La Mancha). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 347.644 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de endeudamiento se originó por haber iniciado una empresa propia dedicada a la construcción. La parte deudora tuvo que solicitar financiación externa para los costes de licencia de apertura, publicidad, maquinaria, herramientas, etc., dado que no disponía de la liquidez necesaria para ello. Durante algún tiempo el negocio funcionó y facturó el importe mensual suficiente para cubrir los gastos. No obstante, cuando disminuyó el volumen de trabajo de forma generalizada y, por ende, ya no podía facturar como venía haciendo anteriormente, buscó todas las formas posibles a su alcance para solucionar su situación. Con objeto de sostener los gastos, pidió financiación. No obstante, tuvo que cerrar inevitablemente su negocio. A causa de haber estado dado de alta como trabajador autónomo, cuando intentó solicitar prestación o subsidio por desempleo, no tenía derecho a nada. Hubo de solicitar ayuda a familiares para atender sus gastos de necesidades básicas. Por otro lado, estuvo buscando empleos, pero solo los logró precarios y con salarios bajos”.

Como puede apreciarse en este y otros casos de personas sobreendeudadas, la realidad es que muchos se han encontrado con problemas de diversa índole que le han obligado a acogerse al mecanismo de cancelación de deudas. Los contratiempos laborales, familiares o de salud les hacen reflexionar sobre cómo despedirse de todas las deudas para poder reactivarse en la vida financiera.

Los particulares y autónomos que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo los enormes beneficios de quedar liberados de todos los importes pendientes de pago. Y es que se paralizan los embargos. Además, acaban las llamadas continuas de los bancos y entidades financieras a los que se les debe. En paralelo, se sale de los listados de morosidad, como ASNEF, que tanto perjudican a los concursados. Si en futuro tienen bienes pueden registrarlo a su nombre. Desde un punto de vista emocional, vuelven a dormir sin deudas y ofrecen a su entorno una vida más tranquila.

Desde que fuera aprobada por parte del Parlamento de España en el año 2015, el grado de implementación de esta legislación es creciente. Repara tu Deuda Abogados inició su labor de ayuda a personas en estado de sobreendeudamiento precisamente en septiembre del mismo 2015.

El despacho de abogados ha logrado alcanzar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La cantidad aumenta continuamente como consecuencia del elevado número de expedientes con los que se trabaja. En paralelo, se continúan recibiendo llamadas de personas interesadas en empezar una nueva vida financiera.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos un nuevo comienzo. Para que se pueda producir la cancelación de las deudas es fundamental que el concursado cumpla una serie de requisitos fundamentales. En líneas generales, es fundamental que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en insolvencia y que siempre actúe de buena fe. Además, no puede haberse acogido al proceso los cinco años previos.

Repara tu Deuda Abogados ofrece a sus clientes una tecnología avanzada que les permite la simplificación del proceso. A través de una app disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, se pueden realizar consultas personalizadas sobre el estado del proceso, mantener reuniones online con los profesionales del despacho y se evita cualquier tipo de desplazamiento al despacho.

