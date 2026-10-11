Repara tu Deuda cancela 37.061 € a un autónomo en Rubí (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de octubre de 2026.-

La caída de la demanda durante la pandemia redujo drásticamente los ingresos de este trabajador autónomo y terminó comprometiendo la continuidad de su actividad.

La pandemia no solo paralizó temporalmente numerosos negocios, sino que dejó a muchos trabajadores autónomos ante una realidad difícil de revertir: mantener una actividad cuando los clientes y los ingresos habían disminuido considerablemente. Esta situación está detrás del caso de un vecino de Rubí (Barcelona, Cataluña) que acumuló una deuda de 37.061 euros.

Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que el afectado pueda acogerse a este mecanismo legal y afrontar una nueva etapa después de las dificultades económicas sufridas durante la crisis sanitaria.

Cuando la demanda cayó, el negocio dejó de ser sostenible

“Su estado de insolvencia se originó durante el periodo de crisis sanitaria ocasionado por la pandemia de COVID-19”, explican los abogados de Repara tu Deuda. El afectado desarrollaba su actividad como trabajador autónomo, pero la demanda de sus servicios disminuyó drásticamente.

Los letrados señalan que esta circunstancia provocó “una grave afectación a sus ingresos” y terminó impidiéndole atender las cuotas mensuales que tenía pendientes. El descenso de sus recursos también hizo inviable la continuidad del negocio y le impidió subsistir económicamente de manera adecuada. El equipo jurídico destaca que todo ello estuvo motivado por factores extraordinarios y ajenos a su voluntad que incidieron directamente en su actividad profesional.

Una segunda oportunidad para perfiles económicos muy diferentes

La Ley de Segunda Oportunidad puede aplicarse a perfiles como pequeños empresarios que iniciaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas desempleadas o que atraviesan complicadas circunstancias laborales o de salud —propias o de terceros— y particulares que han sido víctimas de determinadas situaciones que han deteriorado su economía.

Quienes consiguen beneficiarse de este mecanismo pueden salir de los registros de morosidad, dejar de recibir llamadas relacionadas con las deudas, volver a solicitar financiación si lo desean y registrar posibles bienes futuros a su nombre, siempre dentro de los efectos y límites legales correspondientes a cada caso.

MyRepara acerca cada fase del procedimiento al cliente

El seguimiento del proceso también forma parte del acompañamiento. La aplicación MyRepara permite consultar desde dispositivos móviles la evolución del procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad y conocer sus distintas fases.

Además, los usuarios pueden gestionar trámites como el envío de documentación o la apertura de consultas desde el propio dispositivo. La herramienta incorpora asimismo un espacio para comunicarse con otros clientes que están realizando el procedimiento o que ya lo han finalizado, facilitando el intercambio de experiencias.

Casos como el de Rubí muestran que una actividad viable puede verse alterada por circunstancias que escapan al control de quien la desarrolla. La segunda oportunidad cobra sentido precisamente cuando permite analizar esa realidad desde el ámbito legal y abrir una vía para quien ya no puede sostener sus obligaciones. Como resume Repara tu Deuda: “Una deuda explica una etapa económica; no tiene por qué escribir todas las que vienen después”.

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