Repara tu Deuda cancela 38.680 € en Toledo (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de marzo de 2026.-

La deudora perdió su puesto de trabajo, solicitó microcréditos y tenía hipotecada su vivienda

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Toledo (Castilla-La Mancha). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo importe ascendía a 38.680 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó como consecuencia del despido que sufrió en el año 2008 por parte de su empleador, lo que conllevó un gran descenso de sus ingresos. Para intentar compensar la situación, la deudora solicitó microcréditos con la idea de poder devolverlos posteriormente cuando encontrase de nuevo un trabajo estable. Hay que señalar que la deudora estaba pagando una hipoteca. Sin embargo, no consiguió un empleo, por lo que las deudas empezaron a acumularse. Para intentar sufragar la mayoría de los créditos y la hipoteca, entregó como dación en pago su vivienda, quedándole pendientes los créditos actuales. Cayó en una situación de sobreendeudamiento”.

Tal como recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España aprobó la puesta en marcha de la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. El objetivo de la ley es ayudar a todas aquellas personas sobreendeudadas que no saben cómo asumir el coste de sus deudas pendientes. Y es que su aplicación es el renacimiento económico y también emocional de muchas que se encontraban desesperadas y que ahora empiezan a ver la salida a todos sus problemas”.

Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho en toda España en la Ley de Segunda Oportunidad. Nacido en septiembre del mismo año 2015, su experiencia, contrastada y mejorada a lo largo de los años, le ha llevado ser el gran referente nacional en este mecanismo. En todo este tiempo, el despacho ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de todas sus deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos concretos. En general, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados dispone de una aplicación para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Ésta permite la reducción de los costes del procedimiento, compartir experiencia con otros clientes sobre el grado de satisfacción del servicio y mantener reuniones con los profesionales del despacho.

