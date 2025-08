Repara tu Deuda cancela 435.789 € en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

4 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Las Palmas de Gran Canaria

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 435 789 euros de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de 4 nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en Las Palmas de Gran Canaria.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer ha cancelado un importe de 170.420 euros. Su estado de insolvencia se originó a raíz del divorcio. Se quedó a cargo de unos pagos que no podía asumir puesto que sus ingresos eran menores. Empezó a solicitar pequeños créditos y tarjetas para poder vivir. Las financieras le cobraron un alto coste en intereses, lo que hizo aún más grande el sobreendeudamiento. Además, intentó solicitar un crédito que englobara el total de la deuda, pero no le dieron la opción. El detonante fue el estado de alarma, el confinamiento y el ERTE.

2) 62.284 euros es la cantidad exonerada por otra mujer. La razón del sobreendeudamiento radica en sus ingresos. Se vio obligada a hacer uso de las tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades básicas domésticas y las de sus hijos menores de edad. Habida cuenta de que sus ingresos no experimentaron una gran mejoría, la única forma que tuvo para liquidar deudas fue mediante el uso de otras tarjetas de créditos. No obstante, no consiguió salir del estado en el que se encontraba.

3) Un vecino de Telde se ha visto liberado de una deuda de 32.068 euros. Su insolvencia se originó al pedir financiación para realizar reformas necesarias en su vivienda habitual. Al principio, el deudor no tenía problemas en pagar las cuotas. Sin embargo, su mujer se quedó sin trabajo y atravesó un largo periodo de desempleo. Por ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron mermados, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes.

4) Un matrimonio ha dicho adiós a un importe pendiente de pago de 171.017 euros. Pidieron unos préstamos que solicitaron hace ya tiempo para ayudar a una de las hijas que se había quedado sin trabajo. Poco tiempo después sufrieron una enfermedad grave, de la que aún no se han recuperado. Tuvieron que dejar de pagar las cuotas.

La Ley de Segunda Oportunidad hace ya 10 años que entró en vigor. Permite a particulares y autónomos reactivarse en la economía si cumplen una serie de condiciones. Básicamente, basta con que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentren en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúen de buena fe durante todo el procedimiento, no ocultando bienes ni ingresos.

