Repara tu Deuda cancela 48.208,24 € a una mujer en Murcia (Región de Murcia) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

La separación redujo los ingresos disponibles en el hogar mientras la afectada asumía los gastos de sus dos hijas menores y afrontaba unas obligaciones económicas cada vez mayores

Murcia, 14 de octubre.- 48.208,24 euros es la deuda de la que ha podido desprenderse una mujer de Murcia (Murcia, Región de Murcia) mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, principal despacho en España en la gestión de esta normativa, ha tramitado un procedimiento marcado por la progresiva pérdida de capacidad económica de la afectada.

De dos ingresos en el hogar a depender de uno solo para afrontar los gastos

“Al principio los pagos iban cumpliéndose, pero poco a poco las deudas iban creciendo y los ingresos eran insuficientes”, retratan los abogados de Repara tu Deuda. La financiación se había destinado inicialmente a sufragar cargas sociales, el vehículo, gastos escolares, el alquiler, ropa y otras necesidades básicas. En aquel momento, ambos miembros del matrimonio trabajaban y aportaban ingresos a la unidad familiar.

Según explican los letrados, el escenario cambió tras la separación. La mujer pasó a disponer de un único ingreso mensual y perdió capacidad para hacer frente a sus principales obligaciones, llegando incluso a sufrir embargos en sus cuentas corrientes. A ello se sumó que su expareja no atendió la pensión de alimentos acordada para las dos hijas menores del matrimonio.

La afectada volvió entonces a recurrir a créditos rápidos y préstamos personales para poder subsistir, pagar el alquiler y atender los gastos mensuales. También utilizó una tarjeta de crédito para aplazar compras de alimentos y otras necesidades básicas al no conseguir llegar a final de mes. Su situación económica llegó hasta el punto de necesitar “la ayuda de terceros y de entidades sociales para poder cubrir las necesidades básicas diarias”.

Una herramienta legal para que la insolvencia no marque todo lo que viene después

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015. Aunque en sus primeros años existían dudas sobre su aplicación práctica, con el tiempo se ha consolidado como un mecanismo habitual para particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia y buscan una salida legal a sus deudas.

Esta finalidad conecta con la filosofía con la que trabaja Repara tu Deuda: facilitar el acceso y el asesoramiento jurídico a quienes necesitan empezar de nuevo sin el peso del sobreendeudamiento. El despacho cuenta para ello con abogados especializados en derecho concursal y con un equipo que apuesta por la innovación y la efectividad en la tramitación de los procedimientos.

Las experiencias compartidas por sus clientes aportan otra perspectiva sobre ese trabajo. Más allá del resultado final, aparecen valoraciones sobre la capacidad de explicar cada paso sin dejar al cliente desorientado, la constancia cuando los tiempos judiciales se alargan, la atención a los detalles y la sensación de tener un respaldo durante un proceso que puede generar incertidumbre. Otros usuarios ponen el acento en la agilidad de la atención y en el acompañamiento recibido desde las primeras gestiones.

La segunda oportunidad adquiere especial sentido cuando permite sustituir la incertidumbre diaria por una perspectiva de futuro. En circunstancias como las de esta murciana, conocer que existe una vía jurídica frente al sobreendeudamiento puede cambiar la manera de afrontar lo que viene después. No se trata únicamente de resolver obligaciones pendientes, sino de recuperar margen para avanzar con mayor tranquilidad y construir una estabilidad económica que hasta entonces parecía difícil de alcanzar.

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