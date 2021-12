Repara tu Deuda cancela 50.364€ a un matrimonio de Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados está especializado en la aplicación de esta legislación desde sus inicios

El Juzgado de Primera Instancia nº9 de Sevilla (Andalucía) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso del matrimonio formado por PC y MM, quienes han quedado de este modo libres de una deuda que ascendía a 50.364 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.



Ambos acudieron a Repara tu Deuda, primer despacho que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, ahogados porque debían a 6 bancos y entidades financieras al haber pedido unos créditos para pagar otros. No pudieron salir de la espiral en la que se encontraban. Tras estudiar el caso, los abogados de Repara tu Deuda iniciaron los trámites para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora están liberados del 100% de sus deudas.



Cada día se están produciendo nuevas cancelaciones de deudas en España. Esto está haciendo que muchas personas que se encuentran en una situación de bloqueo económico debido a las deudas confíen en La Ley de la Segunda Oportunidad y soliciten el servicio de abogados especialistas. Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, “la Ley de la Segunda Oportunidad está siendo cada vez más conocida, por lo que está entrando en muchos hogares que anteriormente no sabían que existía un mecanismo legal para la cancelación de sus deudas”.



Los abogados de Repara tu Deuda, especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, señalan como claves del éxito “contar con los mejores abogados en el ámbito jurídico, utilizar la tecnología digital y tener siempre en consideración el factor humano, tan importante en un proceso muy angustioso para muchos”.



En otros países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que se llevan aplicando más tiempo este mecanismo se están realizando unos 100.000 trámites anuales. Esta legislación entró en vigor en España en 2015 y más de 15.500 personas han acudido a los juzgados para empezar una nueva vida. En las últimas fechas, esta cantidad está creciendo en comparación con otros años. En estos momentos, el despacho ha conseguido superar la cifra de 60 millones de euros exonerados a sus clientes.



La Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que se cumplan unos condicionantes previos. Entre ellos, se debe demostrar que se ha actuado de buena fe, que se ha intentado un acuerdo previo para el pago de la deuda en diferentes plazos, o que el importe debido no es superior a los 5 millones de euros.







