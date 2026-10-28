Repara tu Deuda cancela 51.651 € a un hombre de Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2026.- La llegada de un hijo transforma las prioridades de cualquier familia, pero también puede traer gastos difíciles de prever. Así comenzó la situación de endeudamiento de un hombre de Madrid (Comunidad de Madrid) que ha conseguido la exoneración de 51.651 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad. El afectado ha obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que le permite dejar atrás las obligaciones comprendidas en la resolución.

Del nacimiento de su hija a una deuda que dejó de ser asumible

Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para cubrir determinados gastos extraordinarios y puntuales relacionados con el nacimiento de su hija. Inicialmente podía hacer frente al pago de las cuotas, explican los abogados de Repara tu Deuda.

Los letrados señalan que las dificultades aparecieron posteriormente, cuando una información inadecuada sobre el uso de las tarjetas de crédito contribuyó a la acumulación de intereses y a los primeros impagos.

Ante esta situación, el hombre contrató nuevos préstamos con la intención de abonar los intereses pendientes y unificar sus deudas. Sin embargo, explican los profesionales, aquella decisión no consiguió reducir la presión económica. Las obligaciones continuaron aumentando hasta superar sus ingresos disponibles y situarlo en un estado de sobreendeudamiento.

Una vía legal para recuperar el control de la economía familiar

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 y está dirigida tanto a particulares como a autónomos que atraviesan dificultades económicas graves. Para acogerse a este mecanismo, deben encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y cumplir los restantes requisitos legales, incluidos los relativos a determinados antecedentes penales.

La legislación también contempla la posibilidad de exonerar determinadas deudas públicas, aunque su alcance depende de los límites legales y de las circunstancias del procedimiento. Esta opción resulta especialmente relevante para quienes mantienen obligaciones con las administraciones y necesitan una solución que abarque diferentes tipos de acreedores.

Repara tu Deuda Abogados, pionero en la aplicación de este mecanismo, también desarrolla una labor especializada en la defensa de los consumidores. Su equipo examina contratos de tarjetas de crédito, préstamos, minicréditos e hipotecas para identificar intereses potencialmente usurarios, falta de transparencia o cláusulas abusivas. Cuando existen fundamentos jurídicos, estudia las acciones necesarias para reclamar los derechos del afectado.

Para este padre madrileño, la segunda oportunidad no cambia lo que motivó aquellas primeras decisiones económicas, pero sí transforma sus consecuencias. El nacimiento de su hija marcó el comienzo de una etapa de responsabilidades; hoy, la exoneración le permite afrontarlas con un horizonte financiero diferente.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT. Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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