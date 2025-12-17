Repara tu Deuda cancela 52.719 € en Albacete (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

El exonerado sufrió una inestabilidad laboral que le llevó a recurrir a préstamos que no consiguió devolver

Albacete, 17 de diciembre de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Albacete (Castilla-La Mancha). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre he logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 52.719 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para poder adquirir un vehículo y acudir con él al trabajo. En paralelo, hay que señalar que los empleos que conseguía eran temporales, por lo que se encontraba en una situación de inestabilidad. En las épocas en las que no tenía trabajo no podía hacer frente a las necesidades más vitales. Iba requiriendo de financiación hasta que se le hizo imposible sobrevivir y estar al corriente de los diferentes pagos pendientes”.

Como en su caso, hay numerosas personas que sufren situaciones de angustia. Se han enfrentado con diferentes contratiempos, de salud, laborales, personales o de cualquier otro tipo. Cuando intentan revertir su estado, no lo consiguen a pesar de los esfuerzos realizados. Ello les lleva a solicitar una salida legal acorde a su insolvencia.

Las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exonerados de todas sus deudas. En líneas generales, salen de los listados de morosidad, como ASNEF, paralizan las constantes llamadas que reciben por parte de bancos y entidades financieras, pueden solicitar nueva financiación si así lo desean y registrar futuros bienes a su nombre.

La difusión de los casos, unido al hecho de que muchos explican a endeudados cómo han salido del estado en el que se encontraban, ha provocado que el grado de conocimiento de esta legislación sea cada vez mayor. Desde su fundación en septiembre de 2015, Repara tu Deuda Abogados ha logrado alcanzar la cifra de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos básicos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que actúe de buena fe, ofreciendo con transparencia toda la documentación requerida.

El despacho también está centra su labor en el derecho bancario. Es por esta razón que analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Su objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

