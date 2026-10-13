Repara tu Deuda cancela 53.696,48 € en Alaior (Islas Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda transforma 53.696,48 € de deuda en una nueva oportunidad en Alaior (Islas Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda

(Información remitida por la empresa firmante)

Islas Baleares, 13 de octubre de 2026.- 53.696,48 euros han quedado exonerados para un hombre de Alaior después de que un proyecto empresarial que no obtuvo los resultados previstos terminara comprometiendo su economía. Repara tu Deuda Abogados, referencia destacada en la gestión de este mecanismo legal, ha llevado el procedimiento hasta conseguir la EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Un negocio con pérdidas terminó arrastrando también la economía familiar

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el origen de la insolvencia estuvo en la financiación solicitada para afrontar diferentes gastos de inversión de un negocio. La actividad, sin embargo, no generó los ingresos esperados y las pérdidas terminaron siendo superiores a las ganancias.

Según detallan los letrados, la falta de capacidad económica comenzó a dificultar tanto el pago de los créditos como la atención de las necesidades familiares. En ese contexto, recurrió a nuevos préstamos para responder a las obligaciones que ya había contraído. La acumulación progresiva de compromisos terminó derivando en un escenario de sobreendeudamiento. Actualmente, los ingresos disponibles apenas alcanzan para cubrir los gastos más esenciales.

La Ley de Segunda Oportunidad permite que quienes cumplen los requisitos establecidos puedan acceder a diferentes beneficios:

-Cancelación de las deudas que puedan ser legalmente exoneradas.

-Efectos sobre los avalistas cuando legalmente corresponda.

-Paralización de determinadas llamadas de reclamación.

-Suspensión de embargos en nómina cuando proceda.

-Eliminación de los datos de los correspondientes ficheros de morosidad, como ASNEF.

El alcance de este mecanismo también se refleja en las cifras acumuladas por Repara tu Deuda. El despacho de abogados ha superado los 454 millones de euros exonerados a personas procedentes de las distintas comunidades autónomas. Se prevé que esta cantidad continúe aumentando por el elevado número de expedientes en tramitación, las consultas diarias de interesados en acogerse a la legislación y las recomendaciones de quienes comparten con otros endeudados la experiencia y el desenlace de su proceso.

Otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Sus profesionales pueden analizar los contratos suscritos con bancos y compañías financieras para comprobar la existencia de posibles cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Así, su ámbito de actuación alcanza también otros problemas que pueden afectar a la economía de los particulares.

Para este vecino de Alaior, la resolución supone recuperar capacidad para decidir sobre su futuro sin el peso de las obligaciones acumuladas. Repara tu Deuda resume el sentido de ese cambio en una idea: “Una segunda oportunidad cobra sentido cuando el futuro vuelve a tener más peso que las deudas del pasado”.

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