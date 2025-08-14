Repara tu Deuda cancela 578.486 euro en Albacete (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Una serie de pérdidas empresariales llevaron a la exonerada al endeudamiento y a acogerse a este mecanismo.

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Albacete (Castilla-La Mancha). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer de Albacete (Castilla-La Mancha) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 578.486 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "la situación de insolvencia se ha producido por un estado de sobreendeudamiento que, unido a una serie de pérdidas empresariales y profesionales, le ha impedido hacer frente a todos los pagos pendientes".

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, "casos como éste muestran la eficacia de una ley que se ha implantado en España con mucho éxito. Aprobada en nuestro país en el año 2015, se trata de un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas, incluyendo en este punto a los autónomos. De esta forma, se elimina la imposibilidad que tenían de seguir operando en el mercado con total normalidad y se deja atrás el estigma por haber sufrido un aparente fracaso al no haber logrado asumir sus deudas".

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del mismo año 2015. En todo este tiempo, la cantidad total exonerada ha superado la cifra de 340 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Hay que señalar también que, circunstancias como la del COVID-19 o la última reforma aprobada para agilizar el proceso, han sido dos factores de gran relevancia en su aplicación.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app disponible para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Esta permite la reducción de los costes del procedimiento, un control total de cada una de las fases en la que se encuentra el expediente y reuniones con los abogados mediante el sistema de videollamadas.

