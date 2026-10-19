Repara tu Deuda cancela 58.247 € a un autónomo en Cullera (Valencia, Comunidad Valenciana) - Repara tu Deuda Abogados

Los impagos de varios clientes lo llevaron a solicitar préstamos para mantener al día las obligaciones de su negocio, hasta que las deudas terminaron desbordando sus posibilidades económicas

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 19 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en toda la geografía española, ha conseguido la cancelación de 58.247 euros a un hombre de Cullera, en la provincia de Valencia. El afectado, viudo, comenzó a endeudarse durante su etapa como autónomo, cuando varios clientes dejaron de abonar las cantidades pendientes y tuvo que buscar financiación para responder a los compromisos de su actividad empresarial.

Los impagos de sus clientes acabaron afectando a su economía personal

Los abogados de Repara tu Deuda explican que las dificultades comenzaron cuando varios clientes incumplieron sus obligaciones de pago. La falta de esos ingresos obligó al afectado a solicitar préstamos para saldar deudas con proveedores, pagar salarios y atender otros gastos vinculados al negocio.

Según detallan los letrados, la financiación se destinó a cubrir las obligaciones “relacionadas con la actividad empresarial que desarrollaba”. No obstante, los préstamos fueron acumulándose hasta provocar una situación de insolvencia y sobreendeudamiento que terminó afectando también a su capacidad para afrontar los gastos cotidianos.

El problema económico persiste en sus circunstancias actuales. Los ingresos que obtiene apenas le permiten atender sus necesidades más esenciales. La situación refleja cómo el incumplimiento de pagos por parte de terceros puede desencadenar dificultades que van mucho más allá de la actividad profesional.

El análisis jurídico permite identificar una salida al sobreendeudamiento

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos insolventes la posibilidad de cancelar las deudas legalmente exonerables, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Entre sus efectos se encuentran el cese de las reclamaciones por las obligaciones canceladas, la salida de registros de morosidad como ASNEF cuando corresponda y la suspensión de determinadas ejecuciones y embargos durante el procedimiento. Las responsabilidades de posibles avalistas requieren, por su parte, un estudio independiente.

Antes de iniciar las gestiones, Repara tu Deuda realiza un estudio gratuito de viabilidad para comprobar si la situación del interesado reúne las condiciones necesarias. Si el procedimiento no resulta viable, se le comunica desde el principio, evitando gastos innecesarios.

El despacho complementa esta atención con MyRepara, una aplicación disponible para Android e iOS que permite consultar las fases del expediente, enviar documentación y mantener reuniones con los profesionales sin desplazamientos. También incorpora un canal para comunicar incidencias urgentes, como demandas judiciales o situaciones relacionadas con embargos.

A esta labor se suma la defensa de los derechos de los consumidores, otra de las especializaciones de la firma. Sus abogados analizan contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones correspondientes.

El caso de Cullera evidencia el valor de una intervención jurídica especializada cuando las obligaciones de un negocio terminan comprometiendo la economía de quien lo gestionaba. La experiencia de abogados conocedores de los procedimientos de insolvencia resulta fundamental para evaluar cada circunstancia y encontrar una respuesta legal ajustada a las necesidades del afectado.

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