Repara tu Deuda cancela 69.211 € en Salamanca (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 09 de enero de 2025.-

La exonerada cayó en insolvencia tras un divorcio, una mudanza y la enfermedad de una de sus hijas. Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Salamanca. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuya cantidad ascendía a 69.211 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de financiación para adquirir el 50% de la vivienda tras el divorcio de su exmarido. Debido a los problemas personales, la deudora tuvo que cambiar de vivienda, por lo que vendió su casa para ir de alquiler a otra localidad. Se vio obligada a solicitar un préstamo para poder cubrir todos los gastos derivados de la mudanza. Para acudir a su puesto de trabajo, pidió otro y así adquirió de un vehículo de segunda mano. Al poco tiempo, una de sus hijas enfermó y los gastos para poder hacer frente a los tratamientos incrementaron considerablemente en comparación a los ingresos. Finalmente, tuvo que dejar de hacer frente al pago de las cuotas. Por este motivo, cayó en una clara situación de sobreendeudamiento”.

Tal como puede comprobarse en este y otros casos, muchos particulares y autónomos de España tienen que hacer frente a deudas que no pueden asumir. Ello les lleva a acogerse al mecanismo de Segunda Oportunidad para poder despertarse cada día sin las angustias financieras. Problemas de diverso tipo, como de salud, laborales, etc., son los causantes de esta difícil situación.

El hecho de acudir a la Ley de Segunda Oportunidad conlleva una serie de ventajas muy beneficiosas para los endeudados. De hecho, se paran las llamadas angustiantes por parte de bancos y entidades financieras y se paralizan los embargos. Además, pueden solicitar nueva financiación y registrar futuros bienes a su nombre.

A medida que pasan los años, el grado de conocimiento y de implementación de esta legislación es cada vez mayor. Repara tu Deuda Abogados, desde su fundación en septiembre del año 2015, ha ayudado a miles de personas que no sabían dónde acudir hasta la fecha para decir adiós a todos los problemas económicos.

El despacho de abogados ha logrado la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Se prevé que esta cantidad continúe creciendo como consecuencia del elevado número de expedientes que se encuentran en marcha y de las llamadas diarias de personas interesadas en empezar el proceso lo antes posible.

Esta legislación ha ayudado a numerosas personas a deshacerse de sus deudas. Y es que cumplían los requisitos básicos para acogerse a este mecanismo. Básicamente, se encontraban en un estado actual o inminente de insolvencia, no habían sido condenadas por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y han actuado de buena fe, no ocultando bienes ni ingresos.

