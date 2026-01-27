Repara tu Deuda cancela 718.517 € en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

5 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados por el despacho en Alicante (Comunidad Valenciana)

Madrid, 26 de enero de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 718.517 euros de deuda en Alicante (Comunidad Valenciana). Un total de 5 nuevos casos en un mes han tenido un resultado satisfactorio.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un matrimonio de Elche ha cancelado un importe pendiente de pago de 500.309 euros. Su estado se originó a partir de la necesidad de financiación para poder hacer frente a los gastos familiares por la pandemia del COVID-19. El deudor se quedó sin empleo y ella no percibía ingresos. El concursado procuró montar un negocio para trabajar desde casa, ya que apenas había actividad laboral. Los ingresos no fueron los esperados, lo que derivó en que solicitara otros nuevos para cubrir la financiación pedida anteriormente. Finalmente, terminó cayendo en un estado de sobreendeudamiento.

2) Un vecino de Calp ha dicho adiós a 73.262 euros de deuda. Su insolvencia viene precedida por una coyuntura familiar de carácter urgente y extraordinario. En concreto, el padre del concursado contrajo una serie de deudas que, ante la imposibilidad de ser atendidas por cauces financieros regulares, fueron satisfechas mediante préstamos obtenidos de prestamistas no regulados legalmente, lo que generó una situación de presión económica y personal considerable. Con el fin de asistir a su progenitor y evitar consecuencias mayores, el deudor procedió a la suscripción de varios créditos personales. Posteriormente, y con la intención de reorganizar su situación financiera, solicitó nuevos préstamos para reunificar la deuda y reducir las cuotas mensuales. No obstante, poco tiempo después de haber formalizado dicha reunificación, el deudor perdió su empleo y se vio imposibilitado a hacer frente a los pagos comprometidos. Esta situación de desempleo se mantuvo durante un periodo prolongado, agravando su estado de insolvencia. A pesar de que, más tarde, el deudor logró reincorporarse al mercado laboral, la deuda acumulada —incrementada por intereses, comisiones de demora y otros recargos— superaba ampliamente su capacidad de pago.

3) 64.599 euros es la cantidad exonerada por una mujer, madre de familia. El padre de sus hijos, quien contribuía de manera sustancial al sostenimiento del núcleo familiar, dejó de percibir su salario durante un período continuado de diez meses. Aunque formalmente no fue cesado de su puesto, la empresa para la que prestaba servicios fue posteriormente declarada en concurso de acreedores, lo que imposibilitó cualquier tipo de percepción económica por su parte, agravando significativamente la situación patrimonial de la unidad familiar. Ante la ausencia de ingresos suficientes y el incremento de las cargas económicas ordinarias —incluyendo manutención, vivienda y demás gastos básicos—, la deudora se vio en la necesidad de recurrir a diversas operaciones de financiación, en un intento de salvaguardar la estabilidad mínima del entorno familiar. Sin embargo, la acumulación de obligaciones financieras, sumada a la presión constante y al deterioro emocional, derivó en un cuadro depresivo que menoscabó su capacidad de gestión económica y su habilidad para afrontar de manera ordenada el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Como consecuencia de todo lo anterior, la deudora incurrió en una situación de imposibilidad objetiva y sobrevenida de atender al pago de sus créditos en los términos pactados, que desembocó en el estado de insolvencia, contando además la separación de su pareja y padre de sus dos hijos menores de edad.

4) Otra mujer se ha liberado de una cantidad de 20.747 euros. La deudora solicitó financiación para la compra de un vehículo. Posteriormente adquirió varios créditos para ayudar económicamente a la que era su pareja entonces, actuando como avalista de ellos. Sin embargo, tiempo después se separaron, quedándose la deudora con la responsabilidad del pago de esos créditos que no habían sido satisfechos. A todo ello se le ha de sumar su inestabilidad laboral ya que los trabajos que conseguía eran temporales y a tiempo parcial, combinados con épocas de desempleo.

5) De Torrevieja es un hombre exonerado de 59.600 euros. El deudor, por motivos de salud, comenzó a sufrir inestabilidad laboral. Los créditos solicitados iban destinados para necesidades de bienes básicos, ya que el deudor se encontraba trabajando y podía hacer frente a los pagos. Posteriormente tuvo que coger la baja laboral en varias ocasiones. Tras la pandemia, la empresa en la que se encontraba tuvo una reducción de personal, por falta de actividad laboral, y él se quedó sin empleo y sin un salario con el que poder hacer frente a los pagos.

La Ley de Segunda Oportunidad es vital para que las personas puedan volver a respirar, dejando atrás sus problemas de deudas. Para ser beneficiario de esta herramienta, es fundamental encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia, no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años ni haberse acogido en los últimos cinco, y actuar en todo momento de buena fe.

Entre las ventajas de acogerse a este mecanismo, hay que mencionar la salida de los listados de morosidad como ASNEF, no sufrir más los embargos en las nóminas y olvidarse de las angustiosas llamadas por parte de bancos y entidades financieras. Nacida en Estados Unidos hace más de 100 años, a España llegó en el año 2015, ofreciendo una salida airosa a quienes no pueden vivir ahogados por sus deudas.

