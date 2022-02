Repara tu Deuda cancela 71.963€ en Barcelona (Cataluña) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España desde su creación en el año 2015

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Cataluña). Se trata del caso de VR, vecino de Barcelona (Cataluña), a quien el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona (Cataluña) ha concedido Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando al concursado de una deuda que ascendía a 71.963 euros. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “debido a problemas de salud, tuvo que cambiar de sector. Capitalizó el paro e invirtió los ahorros que tenía en el proyecto. Sin embargo, con la crisis, no cumplió los objetivos. Con la esperanza de que la situación remitiera y, ante la falta de liquidez, tuvo que cubrir los gastos de su hogar con tarjetas de crédito con unos intereses muy elevados. Probó a cambiar el local por otro con un menor importe de alquiler, pero más tarde la Seguridad Social embargó al propietario del local, sacando el inmueble a concurso, debiendo el deudor abandonarlo. Trasladó la actividad a su domicilio particular, rescatando incluso el plan de pensiones que tenía y habilitándolo para poder obtener los permisos y las licencias de turismo. Después, entró en un proyecto con otra empresa como autónomo, pero le engañaron y no le abonaron las facturas, iniciando un procedimiento monitorio contra ello, que resultó fallido porque se declararon insolventes. Mientras tanto, el deudor seguía aumentando la deuda de las tarjetas para poder cubrir los gastos de casa. Encontró trabajo como asalariado con un sueldo de 800€, lo que fue compatibilizando con algunos servicios de su negocio, pero para entonces las deudas y sus intereses eran inasumibles”.

La Ley de la Segunda Oportunidad es cada día más conocida por personas que necesitan reactivarse por la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran. Más de 18.000 particulares y autónomos han puesto su caso en manos de Repara tu Deuda Abogados con la esperanza de conseguir acceder a esta segunda oportunidad. Repara tu Deuda Abogados es el despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Desde su creación, ha conseguido alcanzar la cifra de 70 millones de euros de deuda exonerados a sus clientes. Las personas que se han acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad pertenecen a todas las comunidades autónomas de España. “Hemos realizado grandes inversiones para acercar la Ley de la Segunda Oportunidad a todos los particulares y autónomos con el objetivo de no dejar a nadie sin acceso a esta segunda oportunidad”, explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de particulares y autónomos si cumplen con unos condicionantes previos. Entre ellos, deben actuar de buena fe, procurar un acuerdo extrajudicial con anterioridad, o que la deuda no supere los 5 millones de euros. Será un juez el encargado de dictaminar la sentencia que le exonere del pago del importe.

