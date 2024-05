Repara tu Deuda cancela 73.000 euros en Madrid con la Ley de la Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de mayo

La exonerada se endeudó para ayudar económicamente a sus padres a pagar las cuotas del préstamo hipotecario

El Juzgado de lo Mercantil n.º 15 de Madrid ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho en el caso de una mujer que ha quedado liberada de una deuda de 73.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.



Como explican los abogados, "su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de un préstamo para ayudar económicamente a sus padres a pagar las cuotas del préstamo hipotecario al que no podían hacer frente. Inicialmente, lo iba abonando sin dificultades, pero tras varios gastos extraordinarios, tuvo que solicitar nueva financiación para cubrir todos los gastos. Más tarde, su madre se fue a vivir con ella, por lo que los gastos de la unidad familiar se incrementaron considerablemente y solicitó nuevos créditos. Si dejaba de pagar las cuotas de los préstamos solicitados, los intereses se incrementaban considerablemente. No obstante, la concursada cayó en un estado de sobreendeudamiento del que no ha logrado salir". Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, ha quedado libre de sus deudas.



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Aunque al principio había cierto desconocimiento acerca de la existencia de esta legislación, cada vez son más los que saben de ella y acuden a los abogados para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.



