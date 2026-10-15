Repara tu Deuda cancela 77.804 € a un hombre de Madrid (Comunidad de Madrid) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Una vivienda que en un principio podía pagarse con normalidad puede convertirse en una carga difícil de sostener cuando los ingresos cambian de forma inesperada. Es lo que ocurrió a un hombre de Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid), que ha obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) y ha quedado liberado de una deuda de 77.804 euros. El procedimiento ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado por excelencia en la implementación de esta herramienta legal.

Una caída de ingresos convirtió la hipoteca en el origen del sobreendeudamiento

“Su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para la compra de un piso”, explican los abogados de Repara tu Deuda. Cuando contrató el préstamo, el afectado disponía de un trabajo estable y sus ingresos le permitían afrontar las cuotas de la hipoteca.

La situación cambió posteriormente por problemas en la empresa en la que trabajaba. Según señalan los letrados, sus ingresos disminuyeron considerablemente y dejó de disponer de capacidad económica suficiente para mantener los pagos. La falta de pago de la hipoteca acabó provocando la ejecución de la vivienda y, tras su entrega, quedó un remanente hipotecario que tampoco podía asumir.

A partir de entonces, el problema fue creciendo. Sin recursos suficientes para atender los créditos pendientes y sus propias necesidades, solicitó nueva financiación con la intención de cubrir obligaciones anteriores. “Su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento”, indican los abogados.

Una ley para situaciones económicas muy diferentes

El caso de este madrileño refleja uno de los múltiples perfiles que pueden recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad. El mecanismo está dirigido a particulares y autónomos en situación de insolvencia, entre ellos empresarios cuyos negocios no dieron los resultados esperados, personas que atraviesan dificultades laborales, víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para adquirir una vivienda o personas divorciadas.

Para beneficiarse de esta herramienta es necesario cumplir determinados requisitos. En líneas generales, el solicitante debe encontrarse en insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no haber sido condenado por determinados delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores y colaborar con el procedimiento sin ocultar bienes o ingresos, aportando la documentación requerida.

Estudiar la viabilidad antes de iniciar el procedimiento

Repara tu Deuda realiza previamente un análisis gratuito para comprobar si la situación del interesado reúne las condiciones necesarias para acogerse al mecanismo. Si el caso resulta viable, los profesionales orientan al cliente en la recopilación de la documentación relacionada con sus deudas y preparan la solicitud que posteriormente se presenta ante el juzgado correspondiente. De este modo, el procedimiento comienza después de estudiar las circunstancias económicas concretas y las posibilidades existentes.

Otra de las especializaciones de la firma es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

En este caso, la pérdida de capacidad económica convirtió una obligación inicialmente asumible en una situación que terminó desbordando al afectado. La resolución obtenida permite ahora cerrar ese desequilibrio y recuperar un margen financiero que durante años fue desapareciendo.

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