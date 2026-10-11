Repara tu Deuda cancela 95.000 € a un hombre en Molina de Segura (Murcia) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de octubre de 2026.-

Un largo periodo sin empleo redujo sus ingresos hasta impedirle atender con regularidad tanto sus gastos cotidianos como las obligaciones económicas de cada mes

La posibilidad de empezar de nuevo se concreta ahora para un vecino de Molina de Segura: la Ley de Segunda Oportunidad le ha permitido quedar exonerado de 95.000,34 euros. El procedimiento ha sido gestionado por Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en España en la aplicación de esta legislación.

Cuando el desempleo se prolonga, mantener el equilibrio económico se vuelve cada vez más difícil

“Su estado de insolvencia se originó como consecuencia directa del tiempo que permaneció en situación de desempleo”, explican los abogados de Repara tu Deuda. Durante ese periodo, las prestaciones que percibía resultaban insuficientes para atender tanto los gastos ordinarios de su subsistencia diaria como las obligaciones económicas periódicas que debía afrontar.

Según detallan los letrados, esa falta de recursos le impidió cumplir de manera regular con sus compromisos financieros. A medida que el desempleo se prolongaba, también se alejaba la posibilidad de recuperar el equilibrio económico que había tenido anteriormente, hasta desembocar en el actual escenario de insolvencia.

La segunda oportunidad para quienes no pueden responder a sus deudas no nació en España. Antes de que esta figura se incorporara al ordenamiento jurídico nacional en 2015, Estados Unidos y otros países europeos ya disponían de mecanismos concebidos para afrontar escenarios de sobreendeudamiento. La normativa española recogió ese principio y lo convirtió en una alternativa legal para particulares y autónomos que cumplen las condiciones establecidas.

No existe, de hecho, un único perfil entre quienes necesitan recurrir a esta herramienta. Puede tratarse de empresarios cuyo negocio no obtuvo los resultados esperados, personas condicionadas por circunstancias laborales adversas, particulares que fueron víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para comprar una vivienda o personas cuyo panorama financiero cambió después de un divorcio. Trayectorias muy diferentes pueden conducir a un mismo punto: no disponer de recursos suficientes para responder a los compromisos acumulados.

Recuperar el control financiero también devuelve opciones para el futuro

Quedar liberado de las cantidades que legalmente correspondan supone eliminar una carga, pero también recuperar posibilidades que el sobreendeudamiento había restringido. Los beneficiarios pueden salir de los correspondientes ficheros de morosidad, dejar de recibir llamadas vinculadas a la reclamación de esos pagos, solicitar nueva financiación si lo desean y registrar posibles bienes futuros a su nombre.

El seguimiento del proceso también forma parte del acompañamiento que ofrece Repara tu Deuda. A través de MyRepara, los clientes pueden conocer la evolución de su expediente, aportar documentación, realizar consultas y mantenerse en contacto con los especialistas. Esta herramienta permite centralizar buena parte de las gestiones y evitar desplazamientos innecesarios.

Para quienes atraviesan una situación similar a la de este murciano, conocer que el sobreendeudamiento no tiene por qué ser permanente abre una perspectiva diferente. Una segunda oportunidad también empieza cuando aparece una alternativa real para volver a mirar hacia adelante.

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