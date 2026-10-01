Repara tu Deuda cancela 97.636 € a una desempleada de Cartagena (Murcia) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 01 de octubre de 2026.- 97.636 euros pueden representar mucho más que una cifra pendiente cuando los ingresos ya no permiten sostener los compromisos adquiridos. Para una mujer de Cartagena, la cancelación de esta cantidad supone cerrar una etapa marcada por un desequilibrio económico que terminó siendo imposible de revertir por sus propios medios. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha llevado su procedimiento.

Cuando un préstamo empieza a pagar al anterior

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el endeudamiento fue “el resultado de la acumulación de varios préstamos”, solicitados inicialmente para afrontar los elevados costes del alquiler y adquirir mobiliario esencial. A estas obligaciones se añadió el uso de tarjetas de crédito para cubrir alimentación y vestimenta.

La situación se agravó cuando se quedó sin empleo en diferentes ocasiones. Según detallan los abogados, comenzaron a acumularse “cuotas impagadas e intereses de demora”, aumentando considerablemente la cantidad pendiente. Su intento por mantenerse al corriente terminó generando el efecto contrario: solicitó nuevos préstamos para afrontar cuotas anteriores y el endeudamiento continuó creciendo.

Actualmente está desempleada y dispone de una ayuda familiar de apenas 60 euros destinada al teléfono y al transporte, necesarios para mantenerse activa en la búsqueda de empleo.

Una herramienta legal con antecedentes fuera de España

La Ley de Segunda Oportunidad tiene antecedentes en mecanismos que ya se aplicaban desde hacía años en Estados Unidos y otros países europeos. En España comenzó su recorrido en 2015 como una vía dirigida a particulares y autónomos en situación de insolvencia.

Para acogerse a este mecanismo es necesario cumplir determinados requisitos. En líneas generales, la persona deudora debe encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia, actuar de buena fe y no ocultar bienes ni ingresos. Tampoco debe haber sido condenada por delitos de orden socioeconómico durante los diez años anteriores.

Un proceso que también necesita cercanía y seguimiento

La tramitación jurídica es solo una parte del recorrido. Poder conocer cómo avanza el expediente y disponer de canales para resolver gestiones ayuda a que el procedimiento resulte más accesible. Con ese objetivo, Repara tu Deuda cuenta con MyRepara, una aplicación disponible para iOS y Android que permite consultar las fases del proceso, aportar documentación, realizar consultas y mantener reuniones con los especialistas sin desplazamientos innecesarios.

La atención, la profesionalidad, la claridad en las explicaciones y el acompañamiento son algunos de los aspectos que aparecen de manera reiterada en las opiniones de clientes del despacho.

El caso de Cartagena deja además una reflexión distinta a la propia evolución de la deuda. Desde Repara tu Deuda señalan que “la Ley de Segunda Oportunidad no está pensada para quien no quiere pagar, sino para quien ha llegado a un punto en el que realmente no puede hacerlo”. En historias atravesadas por el desempleo, esa diferencia resulta esencial: la insolvencia no siempre habla de cómo se administró el pasado, sino de la posibilidad real de reconstruir el futuro.



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