Repara tu Deuda cancela 99.475 € en Salamanca (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad

Salamanca, 29 de septiembre.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Salamanca (Castilla y León). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una vecina de Salamanca (Castilla y León) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 99.475 euros, cantidad a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “la deudora solicitó los primeros préstamos para poder comprar todo lo necesario para emprender su negocio en el ámbito de la estética. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la facturación del negocio no fue suficiente para cubrir los gastos de su negocio y los propios. Necesitó nuevos préstamos para seguir adelante. Finalmente, al no poder asumir los pagos pendientes, se vio obligada a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad“.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de un mecanismo que facilita un renacer financiero a aquellas personas que han hecho todo lo posible por devolver los importes pendientes de pago, pero no lo han conseguido. Su origen hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que se aplica desde hace más de 100 años. Su espíritu es el de ofrecer una segunda oportunidad real a todas aquellas personas en situación de sobreendeudamiento para que no tengan que vivir ahogadas de por vida por algún tipo de contratiempo”.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho pionero en aplicar este mecanismo. Comenzó su labor como despacho especializado en esta labor en septiembre de 2015. Desde entonces, ha podido ayudar a numerosas personas que no sabían cómo hacer para decir adiós a sus deudas. La especialización en este mecanismo ha llevado al despacho a alcanzar ya la cantidad de 360 millones de euros de deuda exonerada.

Esta legislación permite la cancelación de la deuda de particulares y autónomos siempre que cumplan una serie de requisitos previos. En líneas generales es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. El tope de 5 millones de euros como cantidad máxima de deuda exonerable ya no existe tras la reforma de septiembre de 2022.

