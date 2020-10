Repara tu Deuda cancela una deuda de 1.082.680 € en Igualada (La Anoia), con la Ley de Segunda Oportunidad

El cliente del despacho de abogados líder en la Ley de la Segunda Oportunidad, es un empresario arruinado del sector de la construcción

"OC acudió a nosotros en una situación crítica: montó una empresa de maquinaria pesada para la construcción que, ante la crisis de 2008, empezó a fallar. En ese momento OC solicitó pólizas de crédito con garantía sobre su vivienda, que tenía hipotecada”. De este modo, introducen el caso de OC, vecino de Igualada, con dos hijos a su cargo, los abogados de Repara tu Deuda, despacho pionero en España en la Ley de Segunda Oportunidad.



“OC llegó a tener hasta 25 trabajadores a su cargo -explican los abogados- pero las cosas le empezaron a ir mal hasta el punto de que se vio obligado a cerrar la empresa asumiendo una deuda de 1.082.680 euros con distintas entidades privadas y 17.641 euros con Hacienda. Hizo liquidación de bienes, coches y vivienda, llegando incluso a divorciarse frente a la crisis personal que vivía”.



Ahora, gracias a los abogados de Repara tu Deuda y a la Ley de Segunda Oportunidad, OC puede empezar una nueva vida sin deudas a sus espaldas. “En la actualidad OC tiene una nueva pareja, trabaja por cuenta ajena y vive feliz sin deudas”, concluyen los abogados de Repara tu Deuda.



En cuanto a la deuda con Hacienda, la Ley de Segunda Oportunidad, que entró en vigor en España en 2015, hasta ahora no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la relativa a acreedores privados. Los responsables de Repara tu Deuda Abogados explican que con esta sentencia se avanza para que la deuda con administraciones públicas también sea objeto de cancelación, por el momento a través de un plan de pagos a cinco años en el que no se incluyen intereses y que será revisado por un juez (de acuerdo con la capacidad de pago de cada deudor).



Así, aunque la deuda pública no quede cancelada igual que la privada, “se concede el beneficio de un plan de pagos a cinco años con el fin de que los deudores obtengan una segunda oportunidad real. Se trata de otra de las sentencias pioneras que han conseguido clientes de Repara tu deuda Abogados y que crea jurisprudencia y esperanza a aquellos que tienen deuda privada y pública”.



Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no saben dónde pedir ayuda. La reparadora de crédito ostenta el 100% de éxito en todos sus casos y prevé llegar a los más de 100.000 casos anuales durante los próximos tres años.



Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.







