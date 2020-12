Repara tu Deuda cancela una deuda de 47.306 € en Sant Vicenç dels Horts con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados es el que más casos ha tramitado en España (89%) con un 100% de éxito

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado que el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona cancele una deuda de 47.306 euros a uno de sus clientes aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

El cliente de Repara tu Deuda Abogados, Paulo César de Souza, vive en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y es originario de Nova Hamburgo (Brasil), está casado y tiene a su cargo a dos hijas. Paulo había acumulado deuda con 10 acreedores y no podía hacer frente a los pagos.

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en 2015, año que entró en vigor la ley en España, y en la actualidad ha alcanzado la cifra de veinte millones de euros (20.000.000) en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles. Además, los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo más del 85% de todos los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país y representa en los juzgados a más de 10.000 personas.

El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de Segunda Oportunidad, adaptando siempre los honorarios en función a la capacidad económica del cliente. “Muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado y otras simplemente no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados”, afirma Ana Isabel García, abogada directora del departamento judicial. “Nosotros -añade- nos adaptamos a la situación de nuestros clientes porque partimos de la base que son personas arruinadas, que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído, de modo que no tiene sentido endeudarles aún más”.

El despacho de abogados Repara tu Deuda ha trabajado, durante sus 5 años de andadura, la imagen de famosos como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional; Javier Cárdenas; Albert Lesan y, en la actualidad, Bertín Osborne.

En procedimientos complejos como el de la Ley de la Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología para que el cliente esté informado en todo momento. Repara tu Deuda Abogados posee una gran herramienta tecnológica en formato de app llamada MYrepara que permite mantener informados a los clientes, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia.

Contacto

Nombre contacto: Emma Moron

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 900831652

Imágenes

https://bit.ly/341G5st

Pie de foto: Paulo Cesar, cancela todas sus deudas con Repara tu deuda abogad Autor: reparatudeuda2020