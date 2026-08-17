Repara tu Deuda, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, cancela una deuda de 69.215 € - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de agosto de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que una mujer de Barcelona quede liberada de una deuda de 69.215 euros. La firma explica que cuando una carga de sobreendeudamiento se prolonga en el tiempo, termina afectando no solo a las finanzas, sino también a la tranquilidad y al bienestar de quien la padece.

Desde el equipo jurídico explican que "la insolvencia no fue consecuencia de una única decisión, sino del efecto acumulativo de varias circunstancias personales que obligaron a la afectada a recurrir sucesivamente a financiación para poder atender sus necesidades más básicas".

La mujer necesitó inicialmente financiación para reformar la vivienda familiar y adquirir un vehículo con el que desplazarse a su puesto de trabajo. La situación dio un giro cuando su entonces marido perdió el empleo y el único ingreso del hogar pasó a ser el suyo. Más tarde llegó el divorcio, lo que supuso afrontar el alquiler de una nueva vivienda y otros gastos que incrementaron todavía más su carga económica.

Sin recursos suficientes para hacer frente a todas esas obligaciones, recurrió a nuevos préstamos para cubrir los anteriores, entrando en una dinámica de sobreendeudamiento de la que ya no pudo salir. Hoy en día, los ingresos que percibe apenas le permiten atender los gastos más esenciales.

Junto a la tramitación de expedientes de la Ley de Segunda Oportunidad, Repara tu Deuda Abogados también presta asesoramiento en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Entre otros servicios, revisa contratos firmados con entidades financieras para comprobar la posible existencia de cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Aunque muchas personas creen que una deuda inasumible no tiene solución, la legislación española contempla una vía para quienes acreditan una situación real de insolvencia y han actuado de buena fe. La Ley de Segunda Oportunidad nació precisamente con ese propósito: ofrecer a particulares y autónomos la posibilidad de dejar atrás una carga económica insostenible y recuperar la estabilidad sin quedar condicionados indefinidamente por obligaciones imposibles de asumir.

Desde su fundación en 2015, Repara tu Deuda Abogados ha concentrado su actividad en este ámbito y ya ha superado los 454 millones de euros exonerados en todo el país. Antes de iniciar cada expediente, el equipo realiza un estudio gratuito para determinar la viabilidad del caso y orientar al interesado sobre las alternativas disponibles. A lo largo de toda la tramitación, los clientes cuentan también con MyRepara, una aplicación que les permite consultar el estado de su procedimiento, enviar documentación, resolver dudas y mantenerse en contacto con los profesionales del despacho de forma rápida y sencilla.

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