Repara tu Deuda exonera 134.703 € a una mujer en El Prat de Llobregat (Barcelona) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de octubre de 2026.-

134.703 euros es la cantidad de la que ha quedado exonerada una mujer de El Prat de Llobregat (Barcelona) después de sufrir las consecuencias económicas de los créditos que avaló para financiar la empresa de su expareja. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha tramitado el procedimiento que le ha permitido obtener el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Avaló un negocio que dejó de poder atender sus créditos

Los abogados de Repara tu Deuda explican que la afectada había actuado como avalista de la financiación concedida a la empresa de su expareja. Al principio, las cuotas se abonaban con regularidad, pero la baja rentabilidad del negocio comenzó a dificultar los pagos.

Los retrasos generaron intereses adicionales y elevaron considerablemente la cantidad pendiente. Su condición de avalista hizo que esas obligaciones acabaran repercutiendo directamente sobre ella. Actualmente, su salario resulta insuficiente para afrontar los compromisos económicos acumulados, lo que terminó situándola en un escenario de sobreendeudamiento sin capacidad de pago.

Precisamente, avalar implica asumir el compromiso de responder si el obligado principal incumple sus pagos. Esta responsabilidad puede tener importantes consecuencias económicas y patrimoniales para quien ofrece esa garantía.

La Ley de Segunda Oportunidad es cada vez más conocida en España. Aunque inicialmente existían dudas sobre su aplicación práctica, con el paso de los años se ha consolidado como una vía habitual de cancelación de deudas para particulares y autónomos. La difusión de casos reales también ha contribuido a que más personas conozcan esta alternativa y estudien si pueden acogerse a ella.

Entre sus efectos, los beneficiarios pueden conseguir la cancelación de las obligaciones exonerables y, dependiendo de las circunstancias de cada procedimiento, la liberación de avalistas, la paralización de llamadas relacionadas con los impagos, la suspensión de embargos en nómina y la salida de registros de morosidad como ASNEF. Esto puede facilitar que vuelvan a solicitar financiación y registrar posibles bienes futuros a su nombre, dentro de los límites legales aplicables.

Repara tu Deuda desarrolla además su actividad en la defensa de los derechos de los consumidores. El despacho analiza contratos suscritos con entidades financieras para detectar posibles cláusulas abusivas en tarjetas de crédito y revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. En materia de avales, también puede estudiar las condiciones en las que fueron formalizados y comprobar, entre otras cuestiones, si se proporcionó información suficiente sobre sus implicaciones y riesgos.

El caso de El Prat de Llobregat pone de relieve una dimensión especialmente significativa de la segunda oportunidad: los problemas económicos no siempre proceden de obligaciones asumidas para beneficio propio. Disponer de una herramienta legal para afrontar una insolvencia de estas características puede abrir una etapa diferente y ofrecer la posibilidad de recuperar estabilidad después de una carga económica que ya no se puede sostener.

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