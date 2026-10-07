Repara tu Deuda exonera 167.543 € a un hombre en Arroyo de la Miel, Benalmádena (Málaga, Andalucía) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre

167.543 euros es la deuda que ha quedado exonerada en este nuevo caso tramitado por Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado del país en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. El afectado, residente en Arroyo de la Miel, Benalmádena (Málaga, Andalucía), llegó al procedimiento después de que distintas necesidades personales y varios periodos de desempleo terminaran por desbordar su capacidad económica.

Del vehículo a los gastos de salud: una financiación que fue creciendo con los años

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el endeudamiento no surgió de una única circunstancia. “La financiación comenzó con la adquisición de un vehículo y posteriormente fue necesaria para afrontar tratamientos odontológicos y reformas en la vivienda de alquiler”, señalan.

En concreto, solicitó nuevos créditos para intervenciones odontológicas tanto propias como de su expareja y, más adelante, para realizar reformas en el inmueble donde residía. A esta sucesión de gastos se añadió la pérdida de su trabajo. Atravesó varios periodos de desempleo y la inestabilidad de sus ingresos hizo cada vez más difícil atender todos los pagos. Aunque actualmente vuelve a percibir ingresos, estos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades esenciales.

La Ley de Segunda Oportunidad contempla perfiles muy diversos entre quienes pueden acogerse al mecanismo, siempre que cumplan los requisitos exigidos. Entre ellos se encuentran particulares y autónomos, pequeños empresarios cuyas iniciativas o inversiones no obtuvieron los resultados esperados y personas afectadas por el desempleo, por circunstancias laborales adversas o por problemas de salud propios o de terceros.

La filosofía de Repara tu Deuda parte precisamente de facilitar el acceso a este recurso y al asesoramiento jurídico especializado, evitando barreras innecesarias para quienes necesitan saber si pueden beneficiarse de la normativa. Su propósito es acercar la segunda oportunidad a las personas que reúnen las condiciones para iniciar el proceso y acompañarlas durante su tramitación.

Esta labor se complementa con la defensa de los derechos de los consumidores, un ámbito especialmente relacionado con determinadas situaciones de endeudamiento. El despacho analiza contratos para detectar posibles cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Así, además de estudiar la insolvencia, puede revisar las condiciones bajo las que se contrataron determinadas obligaciones financieras.

El caso de Arroyo de la Miel refleja también el sentido con el que nació este mecanismo: que una etapa económica difícil no tenga que acompañar indefinidamente a quien reúne los requisitos para acogerse a la normativa. Como resumen los abogados de Repara tu Deuda, “una situación de insolvencia no tiene por qué condicionar para siempre el futuro económico de una persona”. La segunda oportunidad permite cambiar esa perspectiva y comenzar una nueva etapa con mayor margen para recuperar progresivamente el equilibrio financiero.

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