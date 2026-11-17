Repara tu Deuda exonera 222.888 € en Alicante (Alicante, C. Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 17 de noviembre de 2026.- Una vecina de Alicante (Alicante, Comunidad Valenciana) ha conseguido dejar atrás una deuda de 222.888 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad. La afectada, que había solicitado financiación para afrontar los gastos derivados del fallecimiento de su padre, terminó en una situación de insolvencia después de perder su empleo. Repara tu Deuda Abogados, el despacho por excelencia en España en la resolución de casos mediante esta normativa, ha conseguido que obtenga la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI).

Un duelo familiar, varios préstamos y un desempleo que cambió sus posibilidades de pago

Su estado de insolvencia se originó tras el fallecimiento de su padre. Así comienza la explicación de las circunstancias que llevaron a esta mujer a solicitar distintos créditos para hacer frente a una etapa especialmente difícil.

Los abogados de Repara tu Deuda Abogados señalan que la financiación se destinó inicialmente a cubrir los gastos del entierro y los trámites relacionados con la herencia. También utilizó parte del dinero para adecuar su vivienda habitual tras la pérdida de su progenitor.

En aquel momento, la afectada contaba con ingresos que le permitían atender los pagos. Por eso, las obligaciones financieras contraídas no suponían inicialmente una carga imposible de asumir. Sin embargo, su situación cambió a mediados de 2018, cuando se quedó desempleada.

Los letrados explican que, a partir de entonces, comenzó a tener dificultades para cumplir los vencimientos. La falta de ingresos suficientes hizo que las cuotas dejaran de encajar en su economía cotidiana.

La situación llegó a un punto en el que tuvo que elegir entre continuar pagando los préstamos o atender sus necesidades más inmediatas. Finalmente, se vio obligada a dejar de abonarlas para poder cubrir sus gastos más básicos y esenciales.

De este modo, unas deudas adquiridas cuando disponía de capacidad económica terminaron convirtiéndose en obligaciones que ya no podía afrontar. La pérdida del empleo fue el factor que agravó definitivamente su situación financiera.

Un equipo especializado que acompaña al cliente más allá de los trámites

Repara tu Deuda Abogados cuenta con un equipo joven y dinámico, integrado por profesionales especializados en derecho concursal y en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Su labor consiste en estudiar las circunstancias de cada persona, ofrecer asesoramiento jurídico y acompañarla durante el procedimiento de exoneración.

Para facilitar estas gestiones, el despacho pone a disposición de sus clientes distintos recursos de atención y seguimiento. Entre ellos se encuentra MyRepara, una aplicación para Android e iOS que permite consultar el estado del expediente, aportar documentación y mantener el contacto con los especialistas sin necesidad de realizar desplazamientos innecesarios.

Otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Para esta vecina de Alicante, la resolución supone algo más que el final de una obligación económica: es la oportunidad de mirar hacia adelante sin que las dificultades de aquellos años sigan condicionando su futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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