Repara tu Deuda exonera 55.922 € en Madrid (Comunidad de Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.- “Su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para cubrir los gastos familiares derivados de su divorcio”. Así describen los abogados de Repara tu Deuda el caso de una mujer de Madrid (Comunidad de Madrid) que ha conseguido cancelar 55.922 euros. La afectada, con una hija a cargo, también tuvo que afrontar varias bajas laborales por problemas de salud, circunstancias que agravaron sus dificultades económicas.

Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en España en el tratamiento de casos mediante la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que pueda dejar atrás las obligaciones exoneradas y recuperar la tranquilidad.

El divorcio y las bajas laborales dieron paso a una deuda difícil de controlar

Tras su divorcio, la mujer necesitó financiación para cubrir los gastos familiares y, durante un tiempo, pudo asumir las cuotas correspondientes. Sin embargo, las sucesivas bajas laborales complicaron su economía. Los profesionales que llevaron su caso explican que una información inadecuada sobre el uso de las tarjetas de crédito contribuyó a que los intereses se acumularan hasta quedar cantidades pendientes de pago. Para intentar resolverlo, solicitó nuevos préstamos destinados a saldar esos importes y unificar sus deudas.

Aquella decisión no consiguió frenar el problema. Los letrados describen el resultado como “una clara situación de sobreendeudamiento a la que no puede hacer frente con sus ingresos”. La acumulación de compromisos financieros terminó superando su capacidad de pago, mientras debía seguir atendiendo las necesidades de su hija. Ante ese escenario, recurrió a la Ley de Segunda Oportunidad para encontrar una salida legal a una situación que ya no podía sostener.

El acompañamiento jurídico que ayuda a dejar atrás el sobreendeudamiento

La Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una de las principales vías legales para que particulares y autónomos insolventes puedan cancelar determinadas obligaciones y recuperar su estabilidad financiera. Llegó a España en 2015, el mismo año en que se creó Repara tu Deuda Abogados, concretamente en septiembre. Desde entonces, la firma ha ayudado a miles de personas que desconocían cómo afrontar sus dificultades económicas o qué pasos debían seguir para acogerse a este mecanismo.

Su trabajo busca facilitar el acceso al asesoramiento especializado y simplificar las gestiones que exige cada procedimiento. Para ello, el equipo orienta a los afectados en la preparación de la documentación, les ayuda a organizar la información necesaria y realiza el seguimiento jurídico del expediente, evitando que tengan que enfrentarse solos a trámites complejos.

Las opiniones de sus clientes suelen destacar la profesionalidad, la atención recibida y la satisfacción de alcanzar una resolución favorable. También aparecen referencias a la paciencia necesaria durante los procesos judiciales, que pueden prolongarse, y a la importancia de contar con información clara mientras se espera una respuesta. El alivio económico y la posibilidad de recuperar la tranquilidad son otros aspectos que se repiten en estas experiencias.

Para esta madre, la segunda oportunidad significa poder mirar hacia delante sin que las dificultades surgidas tras su divorcio sigan condicionando cada decisión económica. Con el respaldo de profesionales especializados, cerrar una etapa de endeudamiento también permite recuperar la confianza para construir un futuro más sereno junto a su hija.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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