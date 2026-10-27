Repara tu Deuda; Ley de Segunda Oportunidad exonera 7.238 € en Sant Feliu de Codines (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de octubre de 2026.- 7.238 euros es la cantidad de deuda que ha conseguido dejar atrás una mujer de Sant Feliu de Codines (Barcelona, Cataluña) después de atravesar varios periodos de desempleo que comprometieron su estabilidad económica. Repara tu Deuda Abogados, principal despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha gestionado su procedimiento para que pueda afrontar una nueva etapa sin las obligaciones exoneradas.

Una vivienda, gastos imprescindibles y una deuda que creció con el desempleo

La afectada solicitó un préstamo para afrontar los gastos de gestión y entrada del alquiler de una vivienda. También utilizó una tarjeta de crédito para adquirir enseres básicos, alimentos y vestimenta. Eran gastos relacionados con sus necesidades cotidianas, explican los abogados de Repara tu Deuda.

La dificultad para cumplir con los pagos apareció después, cuando atravesó repetidos periodos de desempleo durante los cuales percibía una prestación mínima. La falta de ingresos suficientes le impidió mantener las cuotas al día. Los impagos se fueron acumulando hasta generar una situación de sobreendeudamiento que ya no podía asumir, añaden los letrados.

En la actualidad, la mujer percibe un salario de 1.280,59 euros. Sin embargo, el volumen de las obligaciones pendientes dificultaba considerablemente que pudiera atenderlas con normalidad.

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para ofrecer una salida legal a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus deudas. Repara tu Deuda fue un despacho pionero en la aplicación de este mecanismo, acercándolo desde sus inicios a personas que necesitaban una solución para recuperar su estabilidad económica.

Antes de iniciar un procedimiento, el despacho realiza un estudio de viabilidad para analizar las circunstancias del solicitante y comprobar si cumple los requisitos establecidos por la legislación. Su equipo jurídico joven y especializado combina el conocimiento de este mecanismo con una atención cercana durante las diferentes fases de la tramitación.

Entre las ventajas que puede ofrecer la Ley de Segunda Oportunidad se encuentran la exoneración de las deudas incluidas en la resolución judicial, el cese de las llamadas y reclamaciones relacionadas con esas obligaciones, la suspensión de determinados embargos y la salida de ASNEF por los importes exonerados. Cada beneficio depende de las circunstancias y del alcance de la resolución. La responsabilidad de los avalistas, por su parte, no desaparece automáticamente y debe analizarse de forma independiente.

Para esta mujer de Sant Feliu de Codines, el procedimiento supone algo más que dejar atrás una cantidad pendiente: significa poder afrontar sus gastos cotidianos sin el peso de una deuda que creció durante sus etapas de desempleo. La experiencia de un despacho especializado resulta especialmente importante para recorrer ese camino con asesoramiento y garantías jurídicas.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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