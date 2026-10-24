Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad liberan a una mujer de 26.418 € en Zaragoza (Aragón) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

La pérdida de ingresos, los gastos médicos familiares y una dolencia de espalda agravaron las dificultades económicas de la afectada.

Una mujer de Zaragoza (Aragón) ha conseguido cancelar 26.418 euros después de atravesar una complicada situación económica marcada por problemas profesionales y familiares. El procedimiento ha sido gestionado por Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, que ayuda a particulares y autónomos a superar situaciones de insolvencia.

Cuando las dificultades del negocio se suman a los problemas de salud

Su estado de insolvencia se originó durante su etapa como autónoma, explican los abogados de Repara tu Deuda. Durante aquella época, la afectada acumuló obligaciones tributarias pendientes, principalmente por retenciones no ingresadas y declaraciones que no pudo satisfacer debido a la disminución progresiva de sus ingresos.

Con la intención de cumplir sus compromisos, decidió refinanciar parte de las cantidades adeudadas. Sin embargo, los letrados señalan que esta medida empeoró su situación, ya que las nuevas condiciones incluían intereses más elevados y recargos que incrementaron las cuotas mensuales.

A las dificultades económicas se añadieron circunstancias familiares especialmente dolorosas. La deudora tuvo que afrontar importantes gastos médicos imprevistos derivados del tratamiento de enfermedades graves padecidas por sus progenitores, ambos ya fallecidos, detallan los especialistas. Al no estar cubiertos por seguros médicos, aquellos desembolsos afectaron considerablemente al presupuesto familiar.

La situación se complicó todavía más por una hernia discal en la columna vertebral. Esta dolencia limitó su capacidad para desempeñar su actividad profesional y redujo las posibilidades de recuperar la estabilidad financiera. Ante la falta de recursos, tuvo que recurrir a nuevos préstamos para atender obligaciones anteriores y cubrir las necesidades familiares, hasta alcanzar un nivel de endeudamiento imposible de asumir. Actualmente, sus ingresos apenas le permiten afrontar los gastos esenciales.

Una salida legal para quienes necesitan recuperar su estabilidad

La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a personas con trayectorias muy diferentes: empresarios cuyos negocios no prosperaron, trabajadores con dificultades laborales, víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para adquirir una vivienda o personas que sufrieron las consecuencias económicas de un divorcio.

Repara tu Deuda Abogados, pionero en la aplicación de esta legislación en España, cuenta con más de 154.000 clientes y ha logrado cancelar más de 454 millones de euros en deudas. El despacho facilita la gestión de la documentación para reducir los trámites que deben afrontar los afectados. Además, pone a su disposición MyRepara, una herramienta digital con la que pueden consultar información y seguir la evolución de sus procedimientos.

Otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece la posibilidad de analizar contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones correspondientes.

Nadie puede elegir todas las dificultades que le toca afrontar, pero sí merece disponer de una vía para superarlas. Para esta mujer de Zaragoza, la segunda oportunidad significa poder mirar al futuro con una preocupación menos y nuevas posibilidades por delante.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT. Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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