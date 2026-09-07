Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad ponen fin a una deuda de 28.768 € en Alcobendas - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de septiembre de 2026..-

Un hombre recurrió a financiación para su vivienda antes de atravesar una fuerte inestabilidad laboral

Hay problemas económicos que no aparecen de golpe, sino que se construyen a partir de varios contratiempos. Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido liberar de 28.768 euros a un hombre de Alcobendas (Madrid) cuya situación se fue complicando hasta hacer imposible el pago de sus obligaciones. La resolución le ha reconocido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que le permite dejar atrás los importes incluidos en el procedimiento.

De unos primeros microcréditos a tres empleos en plena inestabilidad

El problema comenzó cuando sus ingresos no alcanzaban para cubrir determinadas necesidades básicas relacionadas con la vivienda que tenía alquilada. “Huelga mencionar que el origen del endeudamiento se situó en una sucesión de circunstancias económicas y personales que, de forma progresiva y acumulativa, deterioraron su capacidad financiera”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

En ese contexto solicitó varios microcréditos para atender gastos vinculados al inmueble. Más adelante, las dificultades persistieron y recurrió a tarjetas de crédito, confiando en poder asumir esas cantidades con el dinero procedente de su actividad laboral. En aquel momento, según precisa el despacho, no existía una situación de insolvencia estructural ni voluntad de incumplimiento.

La crisis sociosanitaria de 2020 alteró esas previsiones. Durante aquel periodo llegó a encadenar tres empleos distintos y percibió un subsidio por desempleo en determinados intervalos. “Esta discontinuidad laboral provocó una merma sustancial y sostenida de sus ingresos, impidiéndole atender con regularidad las obligaciones financieras previamente asumidas”, apuntan los letrados de Repara tu Deuda.

Aunque trató de cumplir con los pagos, la suma de estas circunstancias terminó situándolo ante un sobreendeudamiento que ya no podía afrontar.

Este tipo de expedientes también puede plantear cuestiones relacionadas con los productos contratados. Por ello, Repara tu Deuda Abogados desarrolla una labor de defensa de los consumidores y analiza contratos para comprobar la posible existencia de cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Resolver el endeudamiento y preparar lo que viene después

La Ley de Segunda Oportunidad, incorporada en España en 2015, cuenta con antecedentes en Estados Unidos y otros países europeos, donde ya existían mecanismos concebidos para dar respuesta a situaciones de insolvencia. En el caso de Alcobendas, esta vía ha permitido resolver jurídicamente un problema que se había vuelto insostenible.

A partir de ahí surge una necesidad diferente: organizar la economía después del procedimiento. Con ese propósito, Grupo Repara impulsa el Programa Vida Nueva sin Deudas, que suma al trabajo jurídico de Repara tu Deuda Abogados un diagnóstico financiero, una estrategia personalizada, acompañamiento y un plan orientado a la estabilidad.

El planteamiento busca que la Segunda Oportunidad no se quede únicamente en cerrar una etapa, sino que sirva también para afrontar la siguiente con una mayor capacidad de planificación.

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