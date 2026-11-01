Repara tu Deuda libera a un divorciado de 221.374 € en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 1 de noviembre de 2026.- 221.374 euros es la cantidad que ha conseguido cancelar un hombre de Terrassa (Barcelona) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. El procedimiento ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en España en la aplicación de este mecanismo legal.

El afectado, divorciado y con una situación económica especialmente delicada, ha obtenido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), una resolución que le permite dejar atrás las obligaciones legalmente canceladas y recuperar perspectivas de estabilidad.

La pérdida del empleo y el divorcio marcaron el deterioro de su economía

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el afectado había asumido diferentes compromisos financieros durante su matrimonio. Entre ellos figuraba un préstamo destinado a rehabilitar y amueblar la vivienda que había adquirido junto a su entonces esposa.

La falta de estabilidad laboral fue determinante en el deterioro de su economía. Según detallan los letrados, llevaba tres años sin empleo y, durante una etapa, percibió una prestación mínima que apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades esenciales. Esta reducción de ingresos le impidió seguir atendiendo las cuotas de sus préstamos.

A las dificultades económicas se sumó la ruptura matrimonial, que le obligó a abandonar el domicilio compartido. Para afrontar los gastos del divorcio, necesitó solicitar otro crédito destinado al pago de los servicios jurídicos. Su expareja se hizo cargo de las cuotas hipotecarias, pero él continuó siendo responsable de otras obligaciones que sus recursos ya no le permitían asumir.

Los profesionales del despacho señalan que, ante la imposibilidad de atender los pagos pendientes, el hombre recurrió a nueva financiación para cubrir compromisos anteriores y necesidades básicas. La acumulación de créditos terminó por situarlo en un escenario de sobreendeudamiento del que no podía salir por sus propios medios.

El asesoramiento especializado permite identificar una salida legal a la insolvencia

La Ley de Segunda Oportunidad se introdujo en España en 2015 para ofrecer a particulares y autónomos insolventes la posibilidad de cancelar determinadas deudas. Aunque inicialmente existían dudas sobre su aplicación práctica, el mecanismo se ha consolidado con el paso de los años. La difusión de resoluciones favorables también ha contribuido a que más personas conozcan esta alternativa.

Repara tu Deuda Abogados realiza un análisis previo completamente gratuito de cada situación. Sus especialistas estudian junto al interesado si reúne las condiciones necesarias para acogerse a la normativa y si sus obligaciones pueden ser exoneradas. Cuando consideran que el procedimiento no resulta viable, lo comunican directamente para evitarle gastos y trámites innecesarios.

A este acompañamiento se suma MyRepara, una aplicación disponible para Android e iOS que contribuye a reducir los costes del procedimiento. También permite compartir experiencias sobre el grado de satisfacción con el servicio y mantener reuniones con los profesionales del despacho, facilitando una atención más cercana durante la tramitación.

Para este hombre, la resolución representa la posibilidad de reorganizar su vida después de perder dos pilares fundamentales: el empleo y la estabilidad familiar. Su caso evidencia el valor de una intervención jurídica especializada, capaz de encontrar soluciones allí donde las dificultades económicas parecen no dejar alternativas. La segunda oportunidad comienza cuando una situación que parecía irreversible encuentra una respuesta legal.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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