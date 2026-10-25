Repara tu Deuda logra cancelar 463.835 € en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

La entrega de un vehículo no puso fin a sus obligaciones económicas, que se agravaron tras una reducción de los ingresos familiares por motivos de salud.

Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha conseguido cancelar 45.666 euros a un hombre de Barcelona (Cataluña). El afectado ha obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que le permite dejar atrás las deudas legalmente canceladas y recuperar su estabilidad económica.

De reparar un coche a acumular obligaciones que ya no podía afrontar

Los abogados de Repara tu Deuda explican que las dificultades comenzaron cuando el afectado solicitó varios préstamos para reparar un vehículo que finalmente fue dado de baja. Posteriormente, contrató otra financiación para adquirir un automóvil más reciente, aunque tampoco pudo mantener sus cuotas.

Ante los impagos, tuvo que entregar el coche a la entidad acreedora. Sin embargo, los letrados aclaran que esta devolución no extinguió la totalidad del préstamo, por lo que quedó una cantidad pendiente que continuaron reclamándole.

A estas obligaciones se sumaron los gastos cotidianos. El hombre utilizó tarjetas de crédito para comprar alimentos, ropa y otros artículos esenciales. Además, tuvo que responder por una deuda relacionada con el alquiler de una vivienda en la que había actuado como avalista.

Durante un tiempo, los pagos se realizaron con normalidad. La situación cambió cuando dos bajas médicas, una por riesgo durante el embarazo y otra por una hernia discal, redujeron considerablemente los ingresos familiares.

Esta reducción de ingresos impidió hacer frente a los pagos con puntualidad, señalan los especialistas. Los retrasos provocaron la acumulación de intereses y agravaron el endeudamiento. Actualmente, la economía del matrimonio apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, sin margen para atender las cantidades pendientes.

Una nueva oportunidad para recuperar la tranquilidad financiera

La Ley de Segunda Oportunidad tiene antecedentes en el principio de fresh start, desarrollado en Estados Unidos, que busca ofrecer un nuevo comienzo a quienes atraviesan una insolvencia. En España, este mecanismo permite a particulares y autónomos solicitar la cancelación de determinadas obligaciones cuando cumplen los requisitos establecidos.

Repara tu Deuda Abogados ha superado los 454 millones de euros exonerados a personas de diferentes comunidades autónomas. El despacho prevé seguir aumentando esta cifra gracias a los procedimientos en tramitación, las consultas de nuevos interesados y las recomendaciones de quienes ya han conseguido cancelar sus deudas.

Entre los beneficios de la exoneración se encuentran la posibilidad de salir de los registros de morosidad por las obligaciones canceladas y dejar de recibir reclamaciones por esos importes. Asimismo, los beneficiarios pueden volver a solicitar financiación, sujeta a la valoración de cada entidad, y adquirir bienes a su nombre sin que las deudas exoneradas continúen siendo exigibles.

La firma también trabaja en la defensa de los consumidores frente a posibles abusos financieros. Sus profesionales revisan contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para identificar cláusulas abusivas y valorar las acciones legales que correspondan.

Para este hombre de Barcelona, la segunda oportunidad supone algo más que una resolución judicial: la posibilidad de recuperar la tranquilidad sin que las dificultades económicas de ayer condicionen cada paso de mañana.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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